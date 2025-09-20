Consilierii numiţi de secretarul Sănătății din SUA refuză să mai recomande vaccinul COVID-19 pentru toţi americanii

O comisie de consilieri în materie de vaccinuri din SUA, desemnată de secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr., a renunţat la politica de sprijin larg pentru vaccinul COVID-19 şi a recomandat vineri ca vaccinurile să fie disponibile pentru toate vârstele, dar pe baza unei decizii clinice luate în comun cu un medic, relatează agențiile de știri Reuters şi The Associated Press, citate de News.ro.

Consilierii au recomandat în unanimitate limitarea vaccinului Covid la persoanele de 65 de ani şi peste sau la cele cu afecţiuni subiacente, pe baza unei decizii individuale sau împreună cu medicul lor. Comisia a evitat la limită să îndemne statele să solicite o reţetă pentru vaccin.

Vaccinurile recomandate de comisia cunoscută sub numele de Comitetul consultativ pentru practici de imunizare (ACIP) sunt de obicei acoperite de programele de asigurări de sănătate din SUA.

De asemenea, grupul a îndemnat CDC (Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor) să adopte un limbaj mai ferm în ceea ce priveşte presupusele riscuri ale vaccinării, o idee care a fost respinsă de grupuri medicale externe care au afirmat că vaccinurile au un nivel de siguranţă dovedit.

Până acum, vaccinurile au fost furnizate în mod obişnuit aproape tuturor americanilor care le-au dorit.

Acum, într-o serie de voturi, consilierii nu mai recomandă în mod specific vaccinarea, dar afirmă că oamenii pot lua decizii individuale.

Recent, Food and Drug Administration (FDA, agenţia pentru alimente şi medicamente) a impus noi restricţii pentru vaccinurile din acest an de la Pfizer, Moderna şi Novavax, rezervându-le persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani sau celor mai tinere considerate a fi expuse unui risc mai mare de infectare cu virusul.

Votul din ACIP a fost propus în momentul în care comisia s-a reunit pentru a doua zi de şedinţe care au evidenţiat diviziuni profunde cu privire la viitorul programelor de imunizare din SUA sub conducerea secretarului sănătăţii Robert F. Kennedy Jr, cunoscut pentru faptul că a promovat mult timp afirmaţii despre efectele nocive ale vaccinurilor contrare dovezilor ştiinţifice.

Această decizie a urmat votului comisiei de joi, care a recomandat să nu se administreze vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei şi varicelei copiilor sub 4 ani.

Comisia, reconfigurată anul acesta de Kennedy, include mai mulţi membri care anterior au avut opinii sceptice cu privire la vaccinurile de rutină sau s-au pronunţat împotriva vaccinurilor COVID. Cinci dintre membri şi-au început mandatul luni.

Membrii grupului de lucru pentru vaccinul COVID au ridicat mai multe probleme potenţiale de siguranţă care, în opinia lor, necesită studii suplimentare.

Pfizer, care colaborează cu BioNTech din Germania, Moderna şi Sanofi, care colaborează cu Novavax, toate au apărat siguranţa şi eficacitatea vaccinurilor lor.

CDC a prezentat date care sugerează că vaccinarea împotriva COVID-19 a oferit o protecţie suplimentară împotriva vizitelor la secţiile de urgenţă la copii şi adulţi, precum şi împotriva spitalizărilor şi bolilor critice la adulţii cu vârsta de 65 de ani şi peste. Ratele de spitalizare din SUA din cauza COVID au fost cele mai ridicate în cazul adulţilor cu vârsta de 65 de ani şi peste şi pentru sugarii cu vârsta sub 6 luni.