Conflict între Dan Șucu și președintele LFP Gino Iorgulescu – Acționarul majoritar de la Rapid îi cere demisia lui Iorgulescu / Răspunsul președintelui LFP

Dan Șucu a stârnit un conflict cu Gino Iorgulescu după ce într-un comunicat trimis luni, acționarul majoritar al celor de la Rapid București îi cerea demisia președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LFP), acuzându-l de abuz.

Comunicatul vine după ce Comitetul de Urgenţă al FRF a decis să modifice regulamentul LPF cu privire la înregistrarea jucătorilor pe lista A.

Potrivit digisport.ro, citată de News.ro, totul a plecat de la cerinţa patronului FCSB, Gigi Becali, de a îl înregistra din nou pe Malcom Edjouma, cel care în primă instanţă a rămas în afara primei echipei.

În comuinicatul de pe site-ul FC Rapid, Şucu subliniază că „faptul că preşedintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regeşte — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur şi simplu inacceptabil”.

Redăm integral comunicatul lui Dan Şucu:

„Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin ţară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deţinătorul inteligenţei absolute şi al bunului-simţ juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepţi abuzurile, eşti lipsit atât de inteligenţă, cât şi de bun-simţ juridic. În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin preşedintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă — un patronat. Angajaţii ligii, inclusiv preşedintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanţi şi să acţioneze în numele şi cu acordul tuturor membrilor. Faptul că un singur club a reuşit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiţiei este un abuz extrem de grav. Iar faptul că preşedintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regeşte — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur şi simplu inacceptabil. Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deţine. Problema este că preşedintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalţi membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să îşi prezinte demisia de onoare din funcţia de preşedinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă. În încheiere, ţin să urez mult succes celor trei cluburi româneşti încă angrenate în competiţiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa”, se arată în comunicatul semnat de Dan Şucu, acţionar majoritar FC Rapid.

Răspunsul lui Gino Iorgulescu

Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, a transmis, la rândul său, un comunicat în care răspunde acuzaţiilor acţionarului majoritar al FC Rapid, Dan Şucu. Iorgulescu spune că, prin modificarea dispoziţiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, s-a corectat o problemă juridică existentă de mai mult timp.

În replică, Iorgulescu spune că Dan Şucu a beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada, în toamna anului trecut. „Îl rog public pe domnul Şucu ca, înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului dacă nu a beneficiat, la rândul său, de practici pe care acum le-am eliminat tocmai pentru a nu mai da naştere la discuţii”, afirmă Iorgulescu în comunicatul de pe site-ul lpf.ro.

Redăm integral comunicatul preşedintelui LPF: