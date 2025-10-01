Condamnaţii pot participa la procese prin intermediul videoconferinţei, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților
Condamnaţii aflaţi în stare de detenţie sau internaţi într-un centru educativ pot fi prezenţi la instanţă prin intermediul videoconferinţei, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaţilor, transmite Agerpres.
Proiectul modifică Legea nr.135/2010 în sensul instituirii regulii aducerii la judecată în faţa instanţei de executare a condamnatului aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ numai atunci când instanţa dispune acest lucru, în celelalte cazuri participarea realizându-se prin intermediul videoconferinţei la locul de deţinere, în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, a interpretului.
S-au înregistrat 272 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” şi şase abţineri.
În forma actuală, Codul de procedură penală prevede obligativitatea aducerii în judecată a condamnatului aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ. De asemenea, se prevede posibilitatea participării prin intermediul videoconferinţei doar cu acordul condamnatului. Această reglementare a condus la o serie de abuzuri de drept, prin formularea de cereri nefondate sau fictive de către deţinuţi, având ca unic scop transferul temporar în penitenciare considerate mai favorabile. Astfel de practici generează o presiune inutilă asupra instanţelor de judecată şi sistemului penitenciar, implicând costuri semnificative cu transportul şi paza condamnaţilor, în detrimentul resurselor financiare şi umane, conform expunerii de motive.
„Experienţa dobândită în perioada restricţiilor pandemice a demonstrat că utilizarea videoconferinţei, ca modalitate principală de participare la judecată, a avut un impact pozitiv, reducând considerabil astfel de practici abuzive, argumentează senatorul PNL Ovidiu Jitaru, iniţator al proiectului.
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 597 alineatul (2), (21) şi (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală a fost adoptat de Senat, forul decizional fiind Camera Deputaţilor.
