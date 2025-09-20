Comisia Europeană „monitorizează îndeaproape” atacul cibernetic asupra mai multor aeroporturi din Europa

Comisia Europeană afirmă că „monitorizează îndeaproape” atacul cibernetic asupra mai multor aeroporturi din Europa, transmite Sky News.

Organismul UE participă la gestionarea spațiului aerian în întreaga Europă.

„Comisia monitorizează îndeaproape atacul cibernetic care a perturbat sistemele de check-in și îmbarcare ale mai multor companii aeriene din numeroase aeroporturi din întreaga lume”, a declarat un purtător de cuvânt.

„Deși pasagerii se confruntă cu perturbări, siguranța aviației și controlul traficului aerian nu sunt afectate. Comisia colaborează îndeaproape cu EUROCONTROL, ENISA, aeroporturile și companiile aeriene pentru a restabili operațiunile și a sprijini pasagerii. Semnele actuale nu indică un atac extins sau grav”, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Context. Mai multe aeroporturi au afectate de un atac cibernetic produs în noaptea de 19 spre 20 septembrie. Numeroase zboruri au fost întârziate sau chiar anulate. Cel mai afectat este aeroportul din Bruxelles. Heathrow și Berlin sunt celelalte aeroporturi mari afectate.

