Peste 40 de zboruri au fost anulate sau deviate duminică la Aeroportul din Bruxelles după atacul cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi europene

Un total de 44 de zboruri de la Aeroportul din Bruxelles au fost anulate sau deviate duminică, în urma atacului cibernetic de vineri asupra unui furnizor extern de servicii, a confirmat un purtător de cuvânt, transmite Belga News Agency.

Pentru a evita cozile lungi și anulările târzii, companiile aeriene au fost inițial rugate să anuleze jumătate din cele 257 de plecări programate pentru ziua respectivă. În final, 38 au fost anulate și șase deviate.

A fost chemat personal suplimentar, dar problemele vor continua să afecteze operațiunile, deoarece check-in-ul trebuie încă efectuat manual. Aeroportul se așteaptă la timpi de așteptare lungi și întârzieri, fără nicio soluție la orizont.

Conducerea recomandă pasagerilor să verifice starea zborului lor la compania aeriană și să se prezinte la aeroport numai dacă zborul lor a fost confirmat. Persoanele al căror zbor este confirmat trebuie să se prezinte cu două ore înainte pentru zborurile Schengen și cu trei ore pentru zborurile în afara zonei Schengen.

La fel ca alte aeroporturi europene, Aeroportul din Bruxelles se confruntă cu probleme tehnice la sistemele de check-in și îmbarcare încă de vineri seara, din cauza unui atac cibernetic asupra unui furnizor extern de servicii, compania americană Collins Aerospace. Detalii aici.