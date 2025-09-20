LIVE BREAKING Mai multe aeroporturi din Europa, afectate de un atac cibernetic / Zboruri anulate și întârzieri

Ora 15.19: Un al doilea aeroport din Germania anunță că a fost afectat. Aeroportul Münster/Osnabrück, din nord-estul țării, a declarat că a fost „afectat doar indirect” de atacul cibernetic, transmite Sky News.

Descriind incidentul ca o „defecțiune tehnică”, micul aeroport internațional a detaliat măsurile pe care le-a luat pentru a se adapta situației.

Într-o declarație, aeroportul a afirmat: „Aeroportul Münster/Osnabrück a fost afectat doar indirect de defecțiunea tehnică a furnizorului extern de sisteme.

Ca măsură preventivă, am redirecționat sistemele noastre de gestionare către infrastructura IT internă, asigurând un proces operațional fără probleme pentru sosiri și plecări.

În prezent, operațiunile se desfășoară fără restricții, iar toate zborurile au putut pleca de la FMO conform programului aseară.”

Ora 15.00: În acest moment nu este foarte clar câte aeroporturi sunt afectate de atacul cibernetic.

Potrivit Heathrow, Collins Aerospace furnizează sisteme pentru „mai multe companii aeriene din numeroase aeroporturi din întreaga lume”, transmite Sky News.

Aeroporturi afectat:

Aeroportul Heathrow afirmă că „o problemă tehnică… poate cauza întârzieri pentru pasagerii care pleacă”.

Aeroportul din Bruxelles a anulat 10 zboruri și a întârziat altele după un „atac cibernetic”.

Aeroportul din Berlin raportează „timp de așteptare mai lung” din cauza unei „probleme tehnice”.

Aeroporturi neafectate:

Aeroportul din Frankfurt nu a fost afectat, a declarat un purtător de cuvânt.

Polonia nu a observat niciun indiciu de amenințare la adresa aeroporturilor sale, a declarat viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski.

EasyJet a declarat că nu se așteaptă ca „problema sistemului IT” să afecteze programul său de zboruri.

Delta Airlines a declarat că anticipează un impact minim.

Știrea inițială: Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles se confruntă sâmbătă cu urmările unui atac informatic şi avertizează că unele curse aeriene vor suferi întârzieri sau vor fi anulate, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Pe site-ul de internet al aeroportului din capitala Belgiei a apărut un anunţ conform căruia furnizorul de servicii de check-in şi îmbarcare a fost atacat de hackeri vineri seara şi se aşteaptă perturbări masive ale orarului zborurilor. Sunt posibile doar operaţiunile manuale aferente serviciilor respective.

Tot vineri a fost atacat şi sistemul de procesare a pasagerilor de la aeroportul Berlin-Brandenburg, care a fost nevoit să întrerupă conexiunea la sisteme. Atacul nu a vizat direct aeroportul.

O notă a aeroportului Heathrow de lângă Londra precizează că şi acolo sunt posibile întârzieri din cauza unei „probleme tehnice” ale furnizorului de servicii pentru check-in şi îmbarcare pentru mai multe companii aeriene.

Deocamdată, dpa nu a reuşit să afle dacă sunt afectate şi alte aeroporturi europene; cele din Frankfurt şi Hamburg au comunicat că nu au avut probleme, iar activitatea decurge normal.