Luka Doncic rescrie istoria la Los Angeles Lakers în NBA: A doborât un record vechi de 56 de ani

Slovenul Luka Doncic a devenit jucătorul cu cele mai multe puncte marcate în primele patru meciuri ale unui sezon din NBA în tricoul celor de la Los Angeles Lakers, transmite heavy.com.

Luka Doncic, jucătorul cu cele mai multe puncte marcate pentru Lakers în primele patru meciuri ale sezonului

Recordul îi aparținea lui Jerry West și data din sezonul 1969-1970: la acel moment, Jerry a marcat 154 de puncte în primele patru meciuri pentru Lakers.

După victoria cu Miami Heat, scor 130-120, Doncic (26 de ani) a ajuns la cota 165 de puncte înscrise pentru Lakers în primele patru meciuri din noul sezon din NBA.

De asemenea, în drumul spre glorie, Luka l-a detronat și pe regretatul Kobe Bryant, cel care bifase 146 de puncte în sezonul 2005-2006.

În acest moment, Doncic are o medie de 41.25 puncte pe meci, una foarte bună.

Austin Reaves, colegul de echipă al lui Doncic, are și el un start fantastic de sezon: a marcat 143 de puncte în primele patru partide din acest sezon din NBA.

Performanța îl ajută să urce pe locul patru în istoria lui Lakers din acest punct de vedere: devansat doar de Doncic, West și Bryant.

Până în acest moment, Lakers are 5 victorii și două înfrângeri.

„Sincer, am fi putut avea 150 de puncte (n.r. în meci) dacă eu și Austin Reaves am fi marcat câteva aruncări”, a declarat Doncic, potrivit lui Dave McMenamin de la ESPN.

„Dar, per ansamblu, cel mai important a fost modul în care am început meciul. Am început excelent atât în apărare, cât și în ceea ce privește pasarea mingii”, a adăugat Luka Doncic.