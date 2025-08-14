CNAS: Continuitatea tratamentelor oncologice, asigurată în baza creditelor de angajament

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuităţii tratamentelor bolnavilor oncologici, transmite Agerpres.

”CNAS este constant preocupată de situaţia pacienţilor oncologici şi reafirmă că asigurarea accesului acestora la tratamentele necesare reprezintă o prioritate pentru instituţie. În prezent, CNAS dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuităţii tratamentelor bolnavilor oncologici. Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate”, precizează CNAS, într-un comunicat transmis joi.

Potrivit sursei citate, fondurile pentru tratamentele oncologice au fost prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2025, dar creşterea numărului de pacienţi şi extinderea accesului la terapii inovatoare au condus la un necesar financiar suplimentar, pentru care CNAS a solicitat fundamentat fonduri prin proiectul de rectificare bugetară.

”Până la aprobarea rectificării bugetului FNUASS cu sumele necesare, CNAS va utiliza toate mecanismele interne de redistribuire între indicatorii clasificaţiei bugetare, astfel încât să fie asigurat accesul continuu şi neîntrerupt al pacienţilor la tratamente. CNAS continuă demersurile către instituţiile abilitate ale statului pentru suplimentarea bugetului FNUASS cu creditele bugetare necesare decontării medicamentelor la termenele legale de plată. Aceste demersuri vizează atât asigurarea continuităţii tratamentelor, cât şi respectarea obligaţiilor contractuale faţă de furnizori. Reiterăm angajamentul CNAS de a colabora cu asociaţiile de pacienţi, cu furnizorii şi cu autorităţile centrale pentru asigurarea celor mai bune condiţii posibile de tratare a bolnavilor”, se mai arată în comunicat.