Cinci apeluri de proiecte pentru IMM-uri, cu fonduri europene nerambursabile, deschise până la finalul acestui an

IMM-urile din România au acces la fonduri nerambursabile prin apeluri de proiecte deschise pentru internaționalizare, dezvoltarea unor investiții inițiale, creșterea competitivității și digitalizare până la finalul acestui an.

Printre oportunitățile deschise pentru IMM-uri se numără, potrivit fonduri-structurale.ro:

Sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor – Apelul 2 Aria de implementare este regiunea Nord-Vest, respectiv județele Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 275.000 Euro.

Perioada de depunere: 18 august 2025, ora 10:00 – 13 octombrie 2025, ora 10:00. Creșterea competitivității IMM-urilor Aria de implementare vizată este regiunea Sud-Est, respectiv județele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea, mediul urban și rural.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 1.500.000 euro.

Perioada de depunere: 04 august 2025, ora 10.00 – 04 septembrie 2025, ora 16.00. Sprijin pentru digitalizarea IMM-urilor Aria de implementare vizată este regiunea Vest, respectiv județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 100.000 euro.

Perioada depunere: 1 Iulie 2025 – 1 Octombrie 2025 Sprijin pentru întreprinderile nou-înființate – județul Caraș-Severin Apel 2 Aria de implementare vizată este județul Caraș-Severin.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 100.000 euro.

Perioada de depunere: 1 Septembrie 2025 – 31 Octombrie 2025. Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor în județele Hunedoara, microregiunea Valea Jiului, Dolj, Galați, Prahova, Mureș Aria de implementare vizată cuprinde județele Hunedoara, microregiunea Valea Jiului, Dolj, Galați, Prahova, Mureș

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 300.000 euro.

Perioada de depunere: 30 Iulie 2025 – 30 Noiembrie 2025.

Suplimentar față de aceste oportunități de finanțare, pentru toamna acestui an există anunțate apeluri pentru digitalizarea companiilor din București – Ilfov.