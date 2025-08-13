G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cinci apeluri de proiecte pentru IMM-uri, cu fonduri europene nerambursabile, deschise până…

start-up, afaceri, tineri, inovație, job
Foto: 94640997 © Kantver | Dreamstime.com

Cinci apeluri de proiecte pentru IMM-uri, cu fonduri europene nerambursabile, deschise până la finalul acestui an

COHERO4EU13 Aug 0 comentarii

IMM-urile din România au acces la fonduri nerambursabile prin apeluri de proiecte deschise pentru internaționalizare, dezvoltarea unor investiții inițiale, creșterea competitivității și digitalizare până la finalul acestui an.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Printre oportunitățile deschise pentru IMM-uri se numără, potrivit fonduri-structurale.ro:

  1. Sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor – Apelul 2
    • Aria de implementare este regiunea Nord-Vest, respectiv județele Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud și Sălaj.
    • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 275.000 Euro.
    • Perioada de depunere: 18 august 2025, ora 10:00 – 13 octombrie 2025, ora 10:00.
  2. Creșterea competitivității IMM-urilor
    • Aria de implementare vizată este regiunea Sud-Est, respectiv județele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea, mediul urban și rural.
    • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 1.500.000 euro.
    • Perioada de depunere: 04 august 2025, ora 10.00 – 04 septembrie 2025, ora 16.00.
  3. Sprijin pentru digitalizarea IMM-urilor
    • Aria de implementare vizată este regiunea Vest, respectiv județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.
    • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 100.000 euro.
    • Perioada depunere: 1 Iulie 2025 – 1 Octombrie 2025
  4. Sprijin pentru întreprinderile nou-înființate – județul Caraș-Severin Apel 2
    • Aria de implementare vizată este județul Caraș-Severin.
    • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 100.000 euro.
    • Perioada de depunere: 1 Septembrie 2025 – 31 Octombrie 2025.
  5. Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor în județele Hunedoara, microregiunea Valea Jiului, Dolj, Galați, Prahova, Mureș
    • Aria de implementare vizată cuprinde județele Hunedoara, microregiunea Valea Jiului, Dolj, Galați, Prahova, Mureș
    • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 300.000 euro.
    • Perioada de depunere: 30 Iulie 2025 – 30 Noiembrie 2025.

Suplimentar față de aceste oportunități de finanțare, pentru toamna acestui an există anunțate apeluri pentru digitalizarea companiilor din București – Ilfov. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.