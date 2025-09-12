China confirmă întâlnirea comercială cu SUA la Madrid între 14 şi 17 septembrie / Oficialii celor două țări vor discuta despre tarifele impuse de SUA și viitorul TikTok

Ministerul Comerţului din China a confirmat vineri că vicepremierul He Lifeng va conduce între 14 şi 17 septembrie delegaţia chineză care se va întâlni la Madrid cu reprezentanţi ai Statelor Unite, printre care se numără şi secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, informează agenția de știri EFE.

Potrivit comunicatului oficial, cele două părţi vor aborda chestiuni precum măsurile tarifare unilaterale ale Washingtonului, utilizarea controlului exporturilor şi viitorul aplicaţiei TikTok, pe lângă alte probleme economice şi comerciale de interes comun.

Departamentul Trezoreriei a informat anterior că Bessent va călători între 12 şi 18 septembrie în Spania şi Regatul Unit, iar la Madrid va avea întâlniri cu „emisari de rang înalt” de la Beijing, pe lângă întâlniri cu autorităţile spaniole cu care va discuta relaţia bilaterală, transmite Agerpres.

După escala în Spania, Scott Bessent îşi va continua turneul în Regatul Unit înainte de a se alătura vizitei oficiale a preşedintelui Donald Trump, care se va întâlni cu regele Charles al III-lea.

Aceasta este a patra rundă de contacte sino-americane de la escaladarea tarifară din aprilie care a condus la impunerea unui embargo comercial încrucişat între cele două cele mai mari economii ale lumii. Întâlnirile anterioare au avut loc la Geneva, Londra şi Stockholm.

Anunţul vine într-un context de contacte politice şi de securitate mai largi între cele două puteri.

Pe 9 septembrie, miniştrii apărării din China şi SUA, Dong Jun şi Pete Hegseth, au avut un apel video „franc şi constructiv”, iar a doua zi secretarul de stat, Marco Rubio, şi ministrul chinez de externe, Wang Yi, au discutat telefonic pentru a continua întâlnirea lor din iulie de la Kuala Lumpur.

Între timp, Washingtonul şi Beijingul menţin în vigoare un armistiţiu tarifar ce a fost extins în august până la mijlocul lunii noiembrie. Acesta a redus impozitele SUA asupra mărfurilor chineze de la 145% la 30%, iar cele ale Chinei asupra produselor americane de la 125% la 10%.

După această prelungire, ambele guverne au ajuns, de asemenea, la acorduri parţiale care au ridicat interdicţiile asupra exportului de cipuri din partea Washingtonului şi de pământuri rare din partea Beijingului.

Bloomberg şi alte media sugerează că această nouă rundă de la Madrid ar putea contribui la pregătirea unei întâlniri faţă în faţă între preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping în marja summitului APEC prevăzut să aibă loc în octombrie la Gwangju, în Coreea de Sud.