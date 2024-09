Ce studii au și ce note au luat Ciolacu, Ciucă, Geoană, Lasconi, Simion și controversele pe această temă / Acuzații de plagiat, note mici la Bac, șefi de promoție și școli internaționale

Cursurile liceale și universitare pe care le-au absolvit candidații la alegerile prezidențiale din acest an au devenit subiect de dezbatere în ultima perioadă. G4Media a făcut o sinteză a datelor din CV-urile oficiale ale acestora și a controverselor pe această temă.

Marcel Ciolacu, bacalaureat luat cu nota 7

Marcel Ciolacu (56 de ani) – Potrivit CV-ului oficial, premierul în funcție a urmat cursurile Liceului de Filologie-Istorie ”Mihai Eminescu” din Buzău, în perioada 1982-1986. A devenit student după 5 ani, la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București, universitate privată, pe care a absolvit-o în 1995. Tot la Universitatea Ecologică a făcut și studii postuniversitare de management și finanțare locală, în anul 2004. În perioada 2008-2009, a urmat cursuri și la Colegiul Național de Apărare.

La începutul lunii septembrie, Ciolacu nu a putut să precizeze, într-o emisiune la RTV, cu ce notă a luat Bacalaureatul. A doua zi, într-un clip postat pe TikTok, a afirmat că a luat media 7,03. El nu a făcut însă publică diploma de Bacalaureat, astfel că controversele pe această temă continuă. Într-un interviu din 10 septembrie cu Andreea Esca, în jurnalul de seară de la PRO Tv, Ciolacu a susținut că și-a dat Bacalaureatul în același an în care a absolvit liceul, 1986.

„Ca orice om normal, aseară după ce am terminat cu crescătorii de oi, m-am dus acasă. Am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu n-am știut să răspund ce medie am avut la Bacalaureat. Oameni buni, eu bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani. Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele să închidem acest circ, care la început l-am crezut că este unul pur și simplu într-o limită normală… Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani , când am terminat liceul, l-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9. Sper că s-au lămurit din acest moment și nu o să vină cineva acum să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit când am avut examenul de licență”, afirmă Ciolacu în clipul de pe TikTok.

Nicolae Ciucă, șef de promoție la academia militară, acuzat de plagiat în teza de doctorat

Nicolae Ciucă (57 ani) – Actualul președinte al Senatului a urmat cursurile Liceului Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, în perioada 1981 – 1985, iar între 1985 și 1988 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. În 1990 a făcut Cursul perfecţionare pentru comandanţi companii cercetare, la Făgăraş, iar între 1993 și 1995 a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme, Specialitatea Arme Întrunite, Bucureşti. În anul 2023 a devenit Doctor în ştiinţe militare cu lucrarea „Dimensiunea angajării Armatei României în operaţii întrunite multinaţionale”, UNAP, Bucureşti. A urmat cursuri postuniversitare la Colegiul Național de Apărare, potrivit CV-ului.

„În general am fost un student bun, chiar foarte bun, pentru că ajunsesem acolo unde a visat ca ofițer, să fiu student al Academiei de Înalte Studii Militare, căci așa se numea atunci. De altfel, nu mi-aș fi putut îndeplini visul de a deveni ofițer fără să învăț carte. Cei care nu îndeplineau anumite standarde la Liceul Militar, nu aveau note foarte bune sau nu-și luau Bacalaureatul, nu puteau accede mai departe la Școala de Ofițeri. La fel este și acum, sunt standarde obligatorii. Am intrat primul la Academia Militară, după un examen dur, la care au fost zece candidați pe un loc. În promoția mea am fost cam cinci sute de studenți. Dintre aceștia, am reușit să termin șef de promoție. Primul intrat, primul clasat. Am fost șeful promoției 100 a Academiei de Înalte Studii Militare, în anul 1995”, scrie Nicolae Ciucă în cartea „În slujba țării”, pe care tocmai a publicat-o.

Totuși, Nicolae Ciucă se află de câțiva ani în centrul unui scandal de plagiat privind teza sa de doctorat. Potrivit jurnalistei Emilia Șercan, fostul premier Nicolae Ciucă ar fi plagiat cel puțin 42 de pagini din totalul de 138 ale tezei sale de doctorat.

În 2023, liderul PNL Nicolae Ciucă a obținut anularea, în instanță, a primelor solicitări depuse la CNADTCU pentru verificarea suspiciunilor privind teza sa de doctorat. G4Media a dezvăluit că dosarul în care premierul Nicolae Ciucă a solicitat anularea sesizărilor de plagiat din teza sa de doctorat a fost ”direcționat” spre un anumit complet, condus de un judecător care s-a pensionat imediat după ce a anulat sesizările de plagiat. Secția de urmărire penală și criminalistică din Parchetul General ar investiga procedura de repartizare aleatorie a dosarului.

Mircea Geoană, studii universitare la București și Paris, acuzat de plagiat în teza de doctorat

Mircea Geoană (66 de ani) – A studiat la Universitatea Politehnică din București, la Facultatea de Drept a Universității din București, la Ecole Nationale d’Administration din Paris și deține un doctorat al Academiei de Studii Economice din București, se arată în CV-ul fostului secretar general adjunct al NATO.

Și Mircea Geoană s-a confruntat cu acuzații de plagiat în teza de doctorat. Într-un articol din Pressone, jurnalista Emilia Șercan scria, la începutul lunii iulie, că „cel puțin 78 de pagini din cele 279, cât totalizează lucrarea, au conținut plagiat”. Comisia de etică a ASE a ajuns la concluzia că Geoană a plagiat două tabele și are 43 de rânduri fără citare (ceea ce reprezintă 0,36% din teză).

„Având în vedere procentul redus de plagiat constatat în cuprinsul tezei de doctorat, care nu poate contura lipsa originalității lucrării – condiție cerută de prevederile art. 22 din HG nr. 37/1999, respectiv art. 22 din Regulamentul ASE privind studiile de doctorat pentru cursanții admiși înainte de anul universitar 2005-2006, aprobat de Senatul ASE în ședință din data de 17 iunie 2004, potrivit cărora, teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoașterea științifică avansată a temei abordate, să conțină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluționarea temei, precum și modalități de validare științifică a acestora, nu se impune luarea unor măsuri legale”, se mai arată în hotărârea Comisiei de Etică, potrivit Edupedu.ro.

Elena Lasconi, omisiune în CV despre studiile universitare la o facultate privată din Deva

Elena Lasconi (52 de ani) – Primărița din Câmpulung Muscel a absolvit Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” din Deva în anul 1990. Potrivit CV-ului oficial, ea este economist licențiat al ASE București în profilul economic managementul turismului și comerțului, în anul 2001.

În ultimele zile, Elena Lasconi s-a aflat în centrul unei controverse, pentru că nu a trecut în CV că a absolvit o facultate particulară din Deva din cadrul Universității Ecologice. În timpul facultății ea a avut note între 5 și 8, potrivit Newsweek. Examenul de licență l-a luat la ASE cu nota 9,20.

Întrebată de G4Media de ce nu a menționat în CV-ul oficial că a urmat cursurile Facultății Ecologice din Deva, Elena Lasconi a declarat că ”în CV-ul postat public am arătat clar locul în care am obținut diplomele, nu am ascuns niciodată nimic. Am făcut cei cinci ani de facultate la Universitatea Ecologică din Deva și am dat examenul final de licență la ASE București. În acel moment, aveam un copil și lucram deja în presă. Asta m-a obligat să aleg o universitate aproape de casă. Am ales să susțin licența la ASE, pentru că am vrut să testez real cunoștințele acumulate în cei cinci ani de facultate”.

George Simion, „lăzărist” cu 9,96 la Bacalaureat

George Simion (38 de ani) – A absolvit Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, în anul 2005, iar din 2008 este licențiat în Administraţie şi Afaceri la Universitatea din Bucureşti. În anul 2010, a absolvit programul de masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, având ca temă de cercetare „Crimele comunismului”.

În 4 septembrie, George Simion și-a publicat pe blogul său diploma de Bacalaureat, pe care l-a luat cu media 9,69.

„Diploma mea de bacalaureat este reală și, spre deosebire de alții, eu nu am nicio problemă să vorbesc despre asta. În schimb, Premierului României, Marcel Ciolacu, a evitat constant să prezinte diploma și, deși a avut multe ocazii să clarifice situația, a refuzat să o facă, alimentând suspiciuni și speculații”, a scris George Simion pe blogul său.