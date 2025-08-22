G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Woody Allen, Emir Kusturica şi Mark Dacascos vor participa la Festivalul Internaţional…

Woody Allen
Sursa foto: Facebook / Woody Allen

Woody Allen, Emir Kusturica şi Mark Dacascos vor participa la Festivalul Internaţional de Film de la Moscova

Articole22 Aug 0 comentarii

Regizorii Woody Allen, Emir Kusturica şi actorul Mark Dacascos vor participa la Festivalul Internaţional de Film de la Moscova, care va avea loc între 23 şi 27 august, transmite vineri agenţia EFE, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Organizatorii au precizat că Woody Allen va participa la eveniment „prin videoconferinţă”, potrivit agenţiei TASS.

Discuţia cu renumitul regizor american va avea loc la 24 august, de la ora locală 17:00 (14:00 GMT), iar întâlnirea va fi moderată de regizorul şi producătorul de film rus Fiodor Bondarciuk.

„Vor discuta despre cinema şi despre viaţă, despre alegere, inspiraţie şi onestitate în această profesie”, se arată pe site-ul festivalului.

La activităţile propuse în cadrul festivalului vor participa, de asemenea, actorul american şi expertul în arte marţiale Mark Dacascos şi cineastul şi muzicianul sârb Emir Kusturica.

Evenimentul va reuni peste 80 de invitaţi străini din industria cinematografică, printre care ţări precum China, India, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Brazilia şi Mexic.

Organizatorii se aşteaptă, de asemenea, la participarea a 150 de reprezentanţi ai companiilor cinematografice ruseşti şi străine.

Pe parcursul festivalului, vizitatorii vor putea viziona diferite proiecţii şi vor putea asista la întâlniri creative şi la o licitaţie de echipamente cinematografice.

După izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022, numeroase personalităţi publice din sfera internaţională s-au distanţat de Rusia pentru a nu le fi afectată imaginea, în timp ce altele au continuat să coopereze cu autorităţile ruse, în pofida criticilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Woody Allen
Sursa foto: Facebook / Woody Allen

Woody Allen a anunţat că nu va mai regiza

Articole19 Sep 2022
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.