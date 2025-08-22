Woody Allen, Emir Kusturica şi Mark Dacascos vor participa la Festivalul Internaţional de Film de la Moscova

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Regizorii Woody Allen, Emir Kusturica şi actorul Mark Dacascos vor participa la Festivalul Internaţional de Film de la Moscova, care va avea loc între 23 şi 27 august, transmite vineri agenţia EFE, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Organizatorii au precizat că Woody Allen va participa la eveniment „prin videoconferinţă”, potrivit agenţiei TASS.

Discuţia cu renumitul regizor american va avea loc la 24 august, de la ora locală 17:00 (14:00 GMT), iar întâlnirea va fi moderată de regizorul şi producătorul de film rus Fiodor Bondarciuk.

„Vor discuta despre cinema şi despre viaţă, despre alegere, inspiraţie şi onestitate în această profesie”, se arată pe site-ul festivalului.

La activităţile propuse în cadrul festivalului vor participa, de asemenea, actorul american şi expertul în arte marţiale Mark Dacascos şi cineastul şi muzicianul sârb Emir Kusturica.

Evenimentul va reuni peste 80 de invitaţi străini din industria cinematografică, printre care ţări precum China, India, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Brazilia şi Mexic.

Organizatorii se aşteaptă, de asemenea, la participarea a 150 de reprezentanţi ai companiilor cinematografice ruseşti şi străine.

Pe parcursul festivalului, vizitatorii vor putea viziona diferite proiecţii şi vor putea asista la întâlniri creative şi la o licitaţie de echipamente cinematografice.

După izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022, numeroase personalităţi publice din sfera internaţională s-au distanţat de Rusia pentru a nu le fi afectată imaginea, în timp ce altele au continuat să coopereze cu autorităţile ruse, în pofida criticilor.