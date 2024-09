Elena Lasconi a absolvit o facultate particulară din Deva din cadrul Universității Ecologice și a luat licența la ASE București. În CV-ul său oficial nu figurează numele facultății

UPDATE: Întrebată de G4Media de ce nu a menționat în CV-ul oficial că a urmat cursurile Facultății Ecologice din Deva, Elena Lasconi a declarat că ”în CV-ul postat public am arătat clar locul în care am obținut diplomele, nu am ascuns niciodată nimic. Am făcut cei cinci ani de facultate la Universitatea Ecologică din Deva și am dat examenul final de licență la ASE București. În acel moment, aveam un copil și lucram deja în presă. Asta m-a obligat să aleg o universitate aproape de casă. Am ales să susțin licența la ASE, pentru că am vrut să testez real cunoștințele acumulate în cei cinci ani de facultate”. Vezi declarația integrală la finalul articolului.

Articol inițial: Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, a urmat cursurile Facultății de Management în Economia Turismului și Comerțului Internațional din Deva, o facultate din cadrul Universității Ecologice (universitate privată), potrivit unei declarații pentru revista Femeia. Ea și-a luat ulterior licența la Academia de Studii Economice ASE București. În CV-ul său oficial de pe site-ul Primăriei Câmpulung nu apare informația legată de facultatea absolvită, ci doar faptul că și-a luat licența în 2001 la ASE.

În CV-ul său oficial, Lasconi arată că a terminat liceul pedagogic din Deva în 1990, iar licența și-a luat-o în 2001, ceea ce arată o distanță de 11 ani între finalizarea liceului și licență.

Lasconi l-a atacat în repetate rânduri pe contracandidatul său la prezidențiale, Marcel Ciolacu (PSD) pe tema notelor luate de acesta la Bacalaureat, a vârstei la care acesta și-a luat examentul de bac și a studiilor universitare.

”Despre ce cinste vorbim când avem un Guvern condus de un domn care nu își găsește diploma de bacalaureat? Despre ce onoare vorbim când oamenii ăștia își schimbă opinia de la o zi la alta? Despre ce corectitudine, când au umplut statul de plagiatori, doctori în siguranță națională? Sunt aici, în fața dumneavoastră, pentru a vă spune că se poate și altfel. Se poate fără neo-comuniști, poate fără minciună, fără corupție, fără pesedei”, declara Lasconi pe 2 septembrie.

Lasconi a declarat că examenul de licență l-a susținut la ASE București, unde a obținut nota 9,20 (8,40 examen scris la Economie și Relații Internaționale și 10,00 la lucrarea de licență).

Publicația Newsweek a scris că Lasconi a avut o medie generală de 6,93 în cei cinci ani de studiu la Universitatea Ecologică din Deva.

Răspunsul integral al Elenei Lasconi:

”Nimic din așa-zisele dezvăluiri din aceste zile nu reprezintă o știre. Tot ce a apărut ca așa-zisă dezvăluire am spus deja în mai multe rânduri, în ultimii ani, inclusiv recent, într-un interviu pentru revista Femeia. CV-ul meu și activitatea mea au fost mereu publice. Ultimii 30 de ani din viața mea sunt o carte deschisă. Niciodată nu am ascuns ce am trăit, prin câte greutăți am trecut, ce studii am făcut. În CV-ul postat public am arătat clar locul în care am obținut diplomele, nu am ascuns niciodată nimic. Am făcut cei cinci ani de facultate la Universitatea Ecologică din Deva și am dat examenul final de licență la ASE București. În acel moment, aveam un copil și lucram deja în presă. Asta m-a obligat să aleg o universitate aproape de casă. Am ales să susțin licența la ASE, pentru că am vrut să testez real cunoștințele acumulate în cei cinci ani de facultate. Dar, cum spuneam, nimic din toate aceste lucruri nu reprezintă o dezvăluire. Aceste informații au fost enunțate de mine. Înțeleg și susțin dorința mass-media de a afla lucruri din trecutul candidaților. Vă urez succes în toate aceste demersuri, cu toți candidații.