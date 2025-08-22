G4Media.ro
UPDATE Cod portocaliu de vijelie, în București și Ilfov / A fost…

nori furtuna ploaie innorat bucuresti2
sursa foto: Cititor G4Media

UPDATE Cod portocaliu de vijelie, în București și Ilfov / A fost transmis mesaj RoAlert/ Capitala e blocată în mai multe zone după ce mai mulți copaci au căzut

22 Aug

A început o vijelie puternică în București și Ilfov. Conform primelor informații transmise de ISU, în mai multe zone Capitala e blocată, linia de tramvai afectată, după ce mai mulți copaci au fost smulși de vijelie.

  •  Calea Floreasca, un copac a căzut pe mașină
  • Șoseaua Alexandria – elemente de construcție desprinse
  • Strada Valea Ialomiței – copac căzut pe carosabil
  • Strada Istriei – copac căzut
  • Strada Mureșanu Andrei – copac căzut

Șirea inițială

Meteorologii au emis Cod portocaliu de vijelie în Capitală și în județul Ilfov, valabil  între orele 19.20 şi 20.00.

Sunt aşteptate rafale de vânt cu viteze de 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi averse ce vor cumula 10…15 l/mp.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
