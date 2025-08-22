UPDATE Cod portocaliu de vijelie, în București și Ilfov / A fost transmis mesaj RoAlert/ Capitala e blocată în mai multe zone după ce mai mulți copaci au căzut
A început o vijelie puternică în București și Ilfov. Conform primelor informații transmise de ISU, în mai multe zone Capitala e blocată, linia de tramvai afectată, după ce mai mulți copaci au fost smulși de vijelie.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- Calea Floreasca, un copac a căzut pe mașină
- Șoseaua Alexandria – elemente de construcție desprinse
- Strada Valea Ialomiței – copac căzut pe carosabil
- Strada Istriei – copac căzut
- Strada Mureșanu Andrei – copac căzut
Șirea inițială
Meteorologii au emis Cod portocaliu de vijelie în Capitală și în județul Ilfov, valabil între orele 19.20 şi 20.00.
Sunt aşteptate rafale de vânt cu viteze de 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi averse ce vor cumula 10…15 l/mp.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Cod portocaliu de averse şi vijelii putenice în zone din cinci judeţe, inclusiv în Capitală, vineri seara
VREMEA Cod portocaliu de averse şi grindină în nouă judeţe, pe parcursul zilei de luni / Cod galben în Bucureşti şi în 12 judeţe
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.