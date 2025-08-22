UPDATE Cod portocaliu de vijelie, în București și Ilfov / A fost transmis mesaj RoAlert/ Capitala e blocată în mai multe zone după ce mai mulți copaci au căzut

A început o vijelie puternică în București și Ilfov. Conform primelor informații transmise de ISU, în mai multe zone Capitala e blocată, linia de tramvai afectată, după ce mai mulți copaci au fost smulși de vijelie.

Calea Floreasca, un copac a căzut pe mașină

Șoseaua Alexandria – elemente de construcție desprinse

Strada Valea Ialomiței – copac căzut pe carosabil

Strada Istriei – copac căzut

Strada Mureșanu Andrei – copac căzut

Șirea inițială

Meteorologii au emis Cod portocaliu de vijelie în Capitală și în județul Ilfov, valabil între orele 19.20 şi 20.00.

Sunt aşteptate rafale de vânt cu viteze de 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi averse ce vor cumula 10…15 l/mp.