Estonia, dispusă să participe cu o companie la menţinerea păcii în Ucraina, afirmă premierul Michal

Estonia este dispusă să participe la o eventuală operaţiune de menţinere a păcii în Ucraina cu efective de până la o companie, a afirmat vineri premierul Kristen Michal, cu prilejul unei conferinţe de presă la Tallinn alături de omologul său finlandez, transmite Reuters.

Michal nu a precizat numărul exact al militarilor care ar putea fi implicaţi, transmite Agerpres.

Aliaţii din NATO şi Ucraina lucrează împreună pentru a se asigura că garanţiile de securitate pentru Ucraina vor fi la un nivel atât de robust, încât Rusia nu va mai încerca niciodată să atace, a declarat vineri secretarul general Mark Rutte, adăugând că Europa şi SUA vor fi implicate în furnizarea lor.

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer s-au pronunţat în favoarea desfăşurării de trupe într-o ‘coaliţie a voluntarilor’ în cadrul unei reglementări post-conflict, cancelarul Friedrich Merz semnalând şi el deschiderea Germanei de a participa.