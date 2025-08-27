G4Media.ro
Cătălin Drulă (USR), după atacul asupra unui livrator străin: Este revoltător ce…

Catalin Drula, congres USR, presedinte USR
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Cătălin Drulă (USR), după atacul asupra unui livrator străin: Este revoltător ce s-a întâmplat aseară în București. Nu vom accepta un astfel de comportament. E o rușine / Mesaj pentru partidele extremiste: Opriți acest val de ură

Deputatul USR Cătălin Drulă a afirmat, miercuri, că este revoltător atacul asupra unui livrator străin, care a avut loc în București. Cătălin Drulă le cere partidelor extremiste să oprească valul de ură.

„Este revoltător ce s-a întâmplat aseară în București. Un tânăr venit să muncească în România, dintr-o altă țară, a fost atacat violent pe stradă pentru că «nu era de aici». Nu vom accepta un astfel de comportament în orașul nostru, în țara noastră. E o rușine”, a declarat Drulă într-o postare pe Facebook.

Deputatul USR îl felicită pe polițistul aflat în timpul liber care a intervenit prompt și colegilor săi care i s-au alăturat.

„Un mesaj pentru partidele extremiste: opriți acest val de ură. Nu mai instigați și nu vă mai hrăniți din ură”, încheie Cătălin Drulă.

Context: Un tânăr străin, livrator de mâncare, a fost atacat pe stradă, în București. Atacatorul l-a lovit cu pumnul în față pe băiatul nepalez care era cu bicicleta și cu geanta în spate, strigându-i: „Mergi în țara ta”. Un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe atacator. Incidentul a fost semnalat de polițistul Marian Godină. Acesta a subliniat că speră ca acest clip să fie văzut și de instigatorul de la AUR, Dan Tanasă, care recent le recomanda românilor să nu le mai deschidă ușa livratorilor străini. Detalii aici.

