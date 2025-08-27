UPDATE VIDEO Un livrator străin, luat la bătaie pe stradă în România: „Mergi în țara ta” / Un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe atacator

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un tânăr străin, livrator de mâncare, a fost atacat pe stradă, în București. Atacatorul l-a lovit cu pumnul în față pe băiatul nepalez care era cu bicicleta și cu geanta în spate, strigându-i: „Mergi în țara ta”. Un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe atacator.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Incidentul a fost semnalat de polițistul Marian Godină. Acesta a subliniat că speră ca acest clip să fie văzut și de instigatorul de la AUR, Dan Tanasă, care recent le recomanda românilor să nu le mai deschidă ușa livratorilor străini.

„Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu de la Secția 7 pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl Tanasă. Agresorul a fost reținut pt 24 de ore”, a transmis Marian Godină.

Din video reiese că după ce polițistul l-a imobilizat pe atacator, acesta ar fi cerut să „o sune pe mama”. De asemenea, se pare că atacatorul a filmat momentul în care l-a lovit cu pumnul pe băiatul străin.

Marian Godină a oferit mai multe detalii despre incident: „Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție. Panicat, livratorul l-a întrebat ce are cu el, care e problema.

-Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!

-De ce? De ce?

-Pentru că ești un invadator! i-a răspuns tânărul.

Livratorul, un tânăr nepalez, foarte speriat, a cerut ajutorul trecătorilor.

Din fericire, un polițist care chiar ieșea de la serviciu a văzut faza de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit. Polițistul a fost mai rapid, l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest.”

Și poliția a transmis un comunicat oficial, confirmând că atacatorul a fost reținut pentru 24 de ore:

„Ieri, 26 august 2025, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat de polițist.

Ulterior, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 7, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care i-au acordat sprijin. Tânărul a fost condus la sediul Secției 7 Poliție, în vederea continuării cercetărilor. În urma administrării probatoriului, față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat magistraților, cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Intervenția promptă și eficientă a polițistului aflat în timpul liber demonstrează încă o dată spiritul civic și profesionalismul angajaților Poliției Capitalei. Siguranța comunității rămâne o prioritate, iar angajamentul polițiștilor Capitalei se reflectă în intervențiile rapide și ferme pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual pentru administrarea probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Context: Vicepreședintele partidului extremist AUR, Dan Tanasă, a avut recent un discurs anti-imigranți.

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a cerut deputatul AUR, Dan Tanasă, pe pagina sa de Facebook.

Dan Tănasă a susținut anterior în Parlament că România nu trebuie să mai primească imigranți, iar el personal nu vrea să vadă „picior de azilant și de refugiat în România”.

În acest context, nn scandal a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă între mai multe persoane angajate la o fabrică de mobilă din Baia Mare. Conflictul ar fi izbucnit spontan între muncitorii români și nepalezi, scrie vasiledale.ro.