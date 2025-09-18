Casa avariată în timpul incursiunii dronelor ruseşti în Polonia a fost cel mai probabil lovită de apărarea occidentală

Casa avariată în Polonia când drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al ţării săptămâna trecută a fost cel mai probabil lovită de o rachetă lansată de un avion de vânătoare occidental, au declarat joi serviciile de informaţii poloneze, conform agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

„Totul indică faptul că a fost o rachetă lansată de aeronavele noastre în apărarea Poloniei”, a declarat coordonatorul serviciilor de informaţii, Tomasz Siemoniak, la Varşovia.

Cu toate acestea, el a spus că este important să se aştepte rezultatele finale ale anchetei în curs.

Avioane de vânătoare poloneze F-16 şi F-35 au fost desfăşurate în timpul incidentului de săptămâna trecută pentru a doborî dronele ruseşti care au zburat în spaţiul aerian polonez.

În urma incidentului, au apărut imagini cu acoperişul deteriorat al unei case din satul Wryki-Wola, din estul Poloniei, la aproximativ 15 kilometri de graniţa cu Belarus.

Luni, cotidianul polonez Rzeczpospolita a relatat, citând surse anonime din armată, că o rachetă aer-aer poloneză AIM-120 AMRAAM, lansată de un avion de vânătoare F-16, a căzut peste casă.

Racheta, estimată de experţii militari la o valoare de 850.000 de euro, avea un defect al sistemului său de ghidare, conform ziarului. Un sistem separat care a dezamorsat focoasa a funcţionat conform planului, prevenind astfel o explozie, a precizat publicaţia.

Se pare că racheta a perforat acoperişul casei, aterizând într-o cameră de la etajul superior. Nimeni nu a fost rănit în impact.

Autorităţile poloneze au declarat iniţial că respectiva casă a fost probabil lovită de una dintre cele 21 de drone ruseşti care au intrat în spaţiul aerian al Poloniei în noaptea de 9 spre 10 septembrie.

Preşedintele polonez Karol Nawrocki, un rival politic al guvernului centrist condus de prim-ministrul Donald Tusk, a declarat marţi că va cere clarificări cu privire la incident.

Tusk a reacţionat marţi pe X că toată responsabilitatea pentru pagubele din Wryki-Wola revine Rusiei, despre care a spus că este vinovată pentru orchestrarea unei provocări cu ajutorul dronelor.

„Serviciile competente vor informa publicul, guvernul şi preşedintele despre toate circumstanţele incidentului după finalizarea procedurilor (de investigaţie)”, a scris Tusk.