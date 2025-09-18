G4Media.ro
Casa avariată în timpul incursiunii dronelor ruseşti în Polonia a fost cel…

kiev atac drone rusia
Sursa Foto: X

Casa avariată în timpul incursiunii dronelor ruseşti în Polonia a fost cel mai probabil lovită de apărarea occidentală

18 Sep

Casa avariată în Polonia când drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al ţării săptămâna trecută a fost cel mai probabil lovită de o rachetă lansată de un avion de vânătoare occidental, au declarat joi serviciile de informaţii poloneze, conform agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Totul indică faptul că a fost o rachetă lansată de aeronavele noastre în apărarea Poloniei”, a declarat coordonatorul serviciilor de informaţii, Tomasz Siemoniak, la Varşovia.

Cu toate acestea, el a spus că este important să se aştepte rezultatele finale ale anchetei în curs.

Avioane de vânătoare poloneze F-16 şi F-35 au fost desfăşurate în timpul incidentului de săptămâna trecută pentru a doborî dronele ruseşti care au zburat în spaţiul aerian polonez.

În urma incidentului, au apărut imagini cu acoperişul deteriorat al unei case din satul Wryki-Wola, din estul Poloniei, la aproximativ 15 kilometri de graniţa cu Belarus.

Luni, cotidianul polonez Rzeczpospolita a relatat, citând surse anonime din armată, că o rachetă aer-aer poloneză AIM-120 AMRAAM, lansată de un avion de vânătoare F-16, a căzut peste casă.

Racheta, estimată de experţii militari la o valoare de 850.000 de euro, avea un defect al sistemului său de ghidare, conform ziarului. Un sistem separat care a dezamorsat focoasa a funcţionat conform planului, prevenind astfel o explozie, a precizat publicaţia.

Se pare că racheta a perforat acoperişul casei, aterizând într-o cameră de la etajul superior. Nimeni nu a fost rănit în impact.

Autorităţile poloneze au declarat iniţial că respectiva casă a fost probabil lovită de una dintre cele 21 de drone ruseşti care au intrat în spaţiul aerian al Poloniei în noaptea de 9 spre 10 septembrie.

Preşedintele polonez Karol Nawrocki, un rival politic al guvernului centrist condus de prim-ministrul Donald Tusk, a declarat marţi că va cere clarificări cu privire la incident.

Tusk a reacţionat marţi pe X că toată responsabilitatea pentru pagubele din Wryki-Wola revine Rusiei, despre care a spus că este vinovată pentru orchestrarea unei provocări cu ajutorul dronelor.

„Serviciile competente vor informa publicul, guvernul şi preşedintele despre toate circumstanţele incidentului după finalizarea procedurilor (de investigaţie)”, a scris Tusk.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. NATO este strong!!! Pentru o invazie de drone de 400.000 euro au reacționat asfel:
    1 Au ridicat aviație de miliarde de euro in aer, doar kerosenul acestia costând 1 milion de euro.
    2. Au tras cu PATRIOT-ul de milioane de euro dupa aparatură de sute de mii de euro.
    3. Au lovit doar 4 din 19.
    4. Singura pagubă produsă nu a fost produsă de ruși ci de polonezi!
    Incompetenta revoltătoare a NATO din Poloni face incompetenta NATO din România care doar au consumat combustibil de 10 ori mai scump decât drona și s-au uitat inactivi la ea să pară profesionism!
    Poate soldaților le-ar prinde bine niste stagii in Ucraina să vină cu picioarele pe Pământ!
    🙁

