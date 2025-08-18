Casa Albă, în timp ce Trump discută cu Zelenski: „Vom lucra cu Ucraina, vom lucra cu toată lumea și ne vom asigura că, dacă va fi pace, pacea va rămâne pe termen lung”

„Vom lucra cu Ucraina, vom lucra cu toată lumea și ne vom asigura că, dacă va fi pace, pacea va rămâne pe termen lung”, este mesajul postat de Casa Albă pe rețelele de socializare luni seara, în timp ce președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski discută în Biroul Oval.

Reamintim că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se află luni la Washington, împreună cu liderii europeni pentru a susţine poziţia Kievului, somat de preşedintele american să accepte concesii în urma unui summit Trump-Putin care nu a oprit Războiul din Ucraina.

Puțin după ora 20:00, Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Volodimir Zelenski. De asemenea, la Casa Albă se află și liderii europeni veniţi la Washington: preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte.

