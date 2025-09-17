Camera Reprezentanţilor din SUA a aprobat o lege pentru a-i judeca ca adulţi pe minorii de 14 şi 15 ani în Washington, pentru anumite infracţiuni

Camera Reprezentanţilor din Statele Unite, controlată de republicani, a aprobat marţi o lege ce permite judecarea ca adulţi a minorilor cu vârste de 14 -15 ani pentru anumite infracţiuni violente comise în Washington D.C., informează miercuri EFE.

Au fost aprobate două proiecte de lege. Unul, aprobat cu 225 de voturi pentru şi 203 împotrivă – opt dintre democraţi susţinând moţiunea -, permite ca minorii de 14 şi 15 ani să fie trataţi ca adulţi atunci când comit infracţiuni violente în capitală. Al doilea proiect reduce vârsta maximă pentru a fi considerat infractor minor de la 24 la 18 ani, ceea ce implică faptul că persoanele cu vârste de la 18 ani în sus se vor confrunta cu pedepse de adulţi, transmite Agerpres.

Republicanii susţin că aceste măsuri urmăresc să oprească violenţa şi haosul din capitală.

„Washington D.C. a fost afectat de violenţă, distrugere şi haos prea mult timp”, a declarat reprezentantul Byron Donalds, autorul proiectului ce limitează statutul de infractor minor şi a cerut procurorului general al districtului să creeze un portal cu statistici privind infracţiunile.

Democraţii au criticat iniţiativele, acuzându-i pe republicani că exagerează problemele infracţionalităţii pentru a obţine avantaje politice.

„Dacă Donald Trump vrea să conducă Washington D.C. ar trebui să renunţe la preşedinţie şi să candideze pentru primărie”, a declarat reprezentantul democrat de California, Robert Garcia.

„Dacă colegii mei vor să legifereze în Washington D. C. există multe oportunităţi pentru a candida la consiliul municipal”, a comentat sarcastic Garcia despre rolul pe care preşedintele Trump şi aliaţii săi şi l-au asumat de când au preluat controlul federal asupra capitalei.

Preşedintele Donald Trump a făcut presiuni pentru un control federal mai mare asupra capitalei şi a ameninţat luni că va declara urgenţă naţională şi va prelua controlul asupra poliţiei locale.

Legea autonomiei districtului Washington limitează capacitatea preşedintelui de a interveni în problemele cotidiene, deşi permite desfăşurarea Gărzii Naţionale în situaţii de urgenţă.

În august, preşedintele american a preluat controlul poliţiei din DC şi a invadat străzile cu agenţi federali, în timp ce capturarea imigranţilor de către patrulele de frontieră s-a intensificat, toate acestea fiind justificate printr-un presupus indice ridicat de criminalitate ce contrazice cifrele oficiale ale primăriei, care indică că omuciderile au cele mai scăzute valori din ultimele trei decenii.

Săptămâna aceasta, preşedintele Donald Trump a anunţat că îşi va extinde planul de preluare a controlului federal asupra poliţiei pentru a combate infracţionalitatea în Memphis, un oraş din Mississippi la conducerea căruia se află reprezentanţi ai Partidului Democrat şi pe care l-a catalogat ca fiind „de patru ori mai periculos decât Ciudad de Mexico”.