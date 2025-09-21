California interzice purtarea măștilor de către cea mai mare parte a forțelor de ordine, inclusiv ICE

Guvernatorul Californiei a semnat un proiect de lege care interzice agenților locali și federali, inclusiv celor din cadrul Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE), să poarte măști faciale în timpul serviciului, scrie BBC

Interdicția, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, face parte dintr-o serie de proiecte de lege care vizează protejarea rezidenților de ceea ce guvernatorul democrat Gavin Newsom a numit „poliția secretă” care patrulează pe străzi.

Procurorul american Bill Essayli, numit de Trump, a declarat că statul California „nu are jurisdicție asupra guvernului federal”, adăugând că legea „nu are niciun efect asupra operațiunilor noastre” și că agenții „vor continua să-și protejeze identitatea”.

Interdicția este o reacție la purtarea măștilor de către agenții federali în timpul raidurilor de imigrare din Los Angeles.

Legea prevede excepții pentru agenții sub acoperire, măștile utilizate pentru protecția împotriva bolilor sau incendiilor forestiere și echipamentul tactic.

Președintele Donald Trump a intensificat aplicarea legilor privind imigrația ca prioritate în al doilea mandat al său.

În iunie, o serie de raiduri federale împotriva imigranților în Los Angeles au stârnit proteste violente împotriva administrației Trump și a ICE.

Trump a trimis 700 de pușcași marini americani și 4.000 de soldați ai Gărzii Naționale în al doilea oraș ca mărime al țării, ca reacție la tulburările sociale.

Senatorul statului California Scott Wiener, un democrat care reprezintă San Francisco, a redactat proiectul de lege ca răspuns.

„Nimeni nu vrea ca ofițeri mascați să cutreiere comunitățile lor și să răpească oameni fără a fi pedepsiți”, a spus el. „California va continua să apere statul de drept și libertățile fundamentale.”

Legislația vine după ce Curtea Supremă a decis că controalele imigrației în Los Angeles pot continua pentru moment fără ca ofițerii să aibă nevoie de suspiciuni rezonabile că o persoană ar putea să nu se afle legal în SUA.

Această hotărâre permite ofițerilor să interogheze și să rețină persoane doar pe baza rasei, limbii sau profesiei lor, în timp ce o contestație legală împotriva recentelor raiduri de imigrare este în curs de soluționare în instanță.

Pe lângă interzicerea acoperirii feței, un nou proiect de lege impune, de asemenea, ofițerilor de aplicare a legii să se identifice în timpul îndeplinirii atribuțiilor atât cu numele, cât și cu numărul insignei.

Alte proiecte de lege semnate de Newsom sâmbătă interzic oficialilor și angajaților școlilor să permită agenților federali care efectuează controale de imigrare să intre în incinta școlilor fără mandat, ordin judecătoresc sau citație judiciară.

Familiile vor trebui, de asemenea, să fie informate când ofițerii sosesc la școlile copiilor lor.

Informațiile despre elevi și sălile de clasă sunt, de asemenea, protejate de aceste noi legi.

Zonele non-publice ale spitalelor și camerelor de urgență sunt, de asemenea, interzise ofițerilor care nu au mandate judiciare sau ordine judecătorești.

„Imigranții au drepturi și noi avem dreptul să ne ridicăm și să promovăm”, a declarat Newsom.

Într-o declarație făcută sâmbătă, secretarul adjunct al Departamentului Securității Interne, Tricia McLaughlin, a calificat noua legislație din California drept „josnică” și „o încercare flagrantă de a pune în pericol ofițerii noștri”.

Ea a afirmat că ofițerii ICE și ai altor agenții federale de aplicare a legii „își pun viața în pericol în fiecare zi” pentru a-și face treaba.

„Nu vă înșelați, acest tip de retorică contribuie la creșterea numărului de agresiuni asupra ofițerilor prin denigrarea și demonizarea lor repetată.”

Nu este prima dată când oficialii locali contestă Casa Albă.