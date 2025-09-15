Avioanele Typhoon ale armatei britanice sunt gata să doboare drone deasupra Poloniei, anunță Marea Britanie

Avioanele Typhoon ale armatei britanice vor fi desfășurate în câteva zile pentru a doborî drone deasupra Poloniei și a altor aliați NATO din Europa de Est, dacă va fi necesar, după incursiunea de săptămâna trecută a 19 aeronave rusești fără pilot în Polonia, scrie The Guardian.

Avioanele de vânătoare britanice, cu baza la Coningsby, Lincolnshire, se vor alătura noii misiuni Eastern Sentry a NATO, lucrând alături de omologii francezi, germani și danezi, care acționează ca întăriri pentru avioanele F-35 olandeze și F-16 poloneze.

John Healey, secretarul Apărării, a declarat că NATO „răspunde cu unitate și forță” la amenințări și că avioanele Typhoon vor fi gata să atace dronele rusești care survolează țările NATO, dacă va fi necesar.

„Dacă există drone care pun în pericol viețile polonezilor, atunci NATO va lua măsuri pentru a le elimina”, a spus Healey, adăugând că avioanele Typhoon fac parte dintr-o misiune mai amplă de „apărare a spațiului aerian al NATO”.

Ministrul a făcut aceste declarații în timpul unei vizite la un sit industrial neutilizat din Swindon, unde Tekever, un producător de drone, intenționează să construiască o fabrică, să investească până la 400 de milioane de lire sterline și să creeze sute de locuri de muncă pentru furnizarea de drone de recunoaștere către armatele europene.

În weekend, România a devenit al doilea aliat NATO din Europa de Est care a detectat o dronă rusă care a traversat spațiul său aerian într-o săptămână, iar Healey a spus că misiunea Typhoons va extinde operațiunile în această țară, dacă va fi considerat necesar.

El a spus: „Acestea sunt desfășurate ca parte a poliției aeriene NATO Eastern Sentry. Ce decide NATO și unde decide să le desfășoare va fi decizia NATO. Aceasta este parte a contribuției noastre la alianță”.

Miercurea trecută, 19 drone rusești neînarmate au trecut granița cu Polonia ca parte a unui atac mai amplu asupra Ucrainei, determinând NATO să trimită avioane de vânătoare și să activeze sistemele de apărare aeriană Patriot într-o operațiune defensivă majoră.

Deși nu au existat victime, doar trei sau patru dintre drone au fost doborâte, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la eficacitatea apărării aeriene occidentale. Ca răspuns, comandantul militar al NATO a solicitat o creștere a numărului de avioane de vânătoare disponibile pentru poliția aeriană.

Vineri, liderii NATO au anunțat crearea Operațiunii Eastern Sentry, un plan pentru a proteja mai bine spațiul aerian al membrilor alianței din Europa de Est, începând cu Polonia. Cel mai înalt șef militar al alianței, generalul Alexus Grynkewich, a declarat că NATO „aduce resurse suplimentare” în acest efort.

Cu toate acestea, SUA nu au anunțat niciun angajament suplimentar, în conformitate cu declarațiile anterioare făcute de Donald Trump și secretarul său al apărării, Pete Hegseth, potrivit cărora membrii europeni ai NATO ar trebui să preia conducerea în apărarea continentului împotriva agresiunii ruse și a efectelor războiului din Ucraina.

Luni dimineață, fostul șef al statului major al apărării, Tony Radakin, a declarat că el și Healey s-au întâlnit cu Hegseth la Bruxelles în martie și li s-a spus cu „o claritate incredibilă” că „America se concentrează mai mult pe Indo-Pacific și pe securitatea internă, ceea ce înseamnă că Europa va trebui să facă mai mult și să-și asume mai multe responsabilități”.

Healey a declarat că avioanele Typhoon vor fi „operaționale și implicate în câteva zile”. Deși au baza în Lincolnshire, de unde durează aproximativ 90 de minute pentru a ajunge în Polonia, acestea sunt sprijinite de un avion special de realimentare aer-aer Voyager, care le permite să-și prelungească misiunile, dacă este necesar.

Efortul britanic va fi susținut de 400 de militari din Marea Britanie, a adăugat ministrul. „Nu este vorba doar de câteva avioane în aer, ci de o operațiune semnificativă, parte a unui exercițiu NATO mult mai amplu pe flancul estic”, a spus Healey.

Nu au existat alte informații cu privire la faptul dacă Marea Britanie consideră că incursiunea dronei ruse în Polonia a fost deliberată. Healey a spus: „Nu există o confirmare fermă cu privire la intenție, dar în cele din urmă nu asta este important. Rămâne totuși o acțiune imprudentă, rămâne totuși periculoasă”. El a adăugat că este „exact ca în manualul lui Putin”.