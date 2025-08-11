G4Media.ro
Australia va recunoaşte statul palestinian în septembrie, „pentru a pune capăt conflictului,…

Copii în Fâșia Gaza, atacată de Israel după masacrul teroriștilor Hamas din 7 octombrie 2023
sursa foto: © Mohamed Zarandah | Dreamstime.com

Australia va recunoaşte statul palestinian în septembrie, „pentru a pune capăt conflictului, suferinţei şi foametei din Gaza”

11 Aug

Australia a anunţat un plan de recunoaştere a statului palestinian, urmând exemplul Regatului Unit, Franţei şi Canadei, relatează BBC, citată de News.ro.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că această măsură va fi luată în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie, după ce Autoritatea Palestiniană şi-a asumat angajamentele necesare.

„O soluţie cu două state este cea mai bună speranţă a umanităţii pentru a rupe ciclul violenţei din Orientul Mijlociu şi pentru a pune capăt conflictului, suferinţei şi foametei din Gaza”, a declarat el luni.

Israelul, care se află sub presiune crescândă pentru a pune capăt războiului din Gaza, a declarat că recunoaşterea unui stat palestinian „recompensează terorismul”.

Autoritatea Palestiniană, care controlează părţi din Cisiordania ocupată de Israel, a declarat anterior că recunoaşterea statalităţii demonstrează sprijinul crescând pentru autodeterminarea poporului său.

Albanese a declarat că decizia a fost luată după ce guvernul său a primit asigurări din partea preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, că Hamas nu va juca niciun rol în viitorul stat.

  1. Dacă vreți să înceteze suferințele, cereți Hamas să elibereze ostaticii, să depună armele și să plece din Gaza. Se pare că valul antisemit cuprinde toată lumea. E ciudat pentru cei care se mai consideră” creștini”.

