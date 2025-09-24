Suplimente alimentare, pastă de dinți și absorbante, oferite gratuit elevilor prin cabinetele medicale școlare din Brașov

Cabinetele medicale școlare din municipiul Brașov ar putea fi echipate cu suplimente alimentare, produse de igienă personală și articole tehnico-medicale, precum absorbante, periuțe și pastă de dinți, care să fie oferite elevilor gratuit, la nevoie.

Toate acestea în baza unui proiect al Direcției de Asistență Socială (DAS) Brașov, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și cu sprijinul unui lanț farmaceutic, la inițiativa administrației publice locale, potrivit consilierului local Alexandra Crivineanu.

„Astfel, municipalității i se propune un parteneriat prin care cabinetele medicale vor fi echipate cu suplimente alimentare, produse de igienă și articole tehnico-medicale, contribuind astfel la prevenirea îmbolnăvirilor și la promovarea unui stil de viață sănătos în comunitatea școlară. Concret, elevii vor beneficia direct de produse de igienă personală, cum ar fi dezinfectant de mâini, periuțe și pastă de dinți, inclusiv absorbante pentru elevele de peste 10 ani și alte asemenea necesități, măsuri care vor contribui la crearea unui mediu educațional sigur și sănătos. Salut această inițiativă a primarului George Scripcaru, pentru că în orice comunitate este nevoie de astfel de demersuri. Susțin și promovez orice proiect care înseamnă sănătate și prevenție. Este foarte important, ca femeie și ca reprezentant al comunității, să susțin această temă, care nu este doar una medicală, ci și una socială și comunitară”, a precizat Alexandra Crivineanu.

Acordul de colaborare dintre Municipiul Brașov și cele trei entități va fi supus aprobării în ședința de Consiliu Local din 26 septembrie.

Nu este enunțată nicio valoare în acest proiect, având în vedere că nu va avea impact asupra bugetului local.

O inițiativă pentru a veni în ajutorul elevelor care provin din familii cu situație financiară modestă a avut recent și consilierul local Ilinca Ghiza, însă proiectul nu a fost agreat de municipalitate, fiind invocată lipsa de fonduri în contextul austerității economice.

În proiectul acesteia este menționată distribuirea gratuită a absorbantelor în trei școli din municipiul Brașov, ceea ce ar presupune costuri în valoare de 20.000 de lei anual.

Școlile din proiectul pilot propus de Ilinca Ghiza au fost alese după după numărul cel mai mare de burse sociale: Școala Gimnazială nr. 14 „Sf. Bartolomeu”, Colegiul Tehnic de Transporturi și Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț”.