UPDATE Incendiu puternic la un depozit în zona șoselei Pantelimon din Capitală / A fost emis mesaj RoAlert pe o rază de 2 km / Există riscul ca fumul să pătrundă în locuințele din apropiere

Pompierii din Capitală intervin în aceste momente la un incendiu puternic produs la acoperisul unui spatiu de depozitare in Sectorul 2 din Capotală, zona șoselei Pantelimon. Conform surselor G4Media este vorba despre o hală a companiei Antefrig.

UPDATE 21:25

Ca urmare a degajării intense de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o raza de 2 km.

„Sub influența rafalelor de vânt, există riscul ca fumul să pătrundă în locuințele din apropiere, sens în care le solicităm locatarilor închiderea ușilor și ferestrelor, iar participanților la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri”, se precizează în comunicatul ISU.

Știre inițială

Sunt degajări mari de fum, astfel ca a fost emis un mesaj pentru informarea si avertizarea populației prin sistemul RoAlert

Inițial au fost alertate 10 autospeciale de stingere, dar dispozitivul a mai fost suplimentat cu 4 autospeciale pentru a asigura necesarul de apa. Intervine de asemenea și Detașamentul Special de Salvatori cu o Autospeciala cu roboți.

Hala în care s-a produs incendiul are destinație de refrigerare. Se acționeaza pentru localizarea incendiului.

Știre în curs de actualizare