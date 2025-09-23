Ministrul Muncii, despre legea salarizării: Văd posibilă intrarea în vigoare în 2026 / Am solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru. Va fi o discuţie lungă, vom respecta la linie procedura de consultare publică

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, despre legea salarizării, că vede posibilă intrarea în vigoare în 2026, el arătând că a solicitat deja colegilor din alte ministere să desemneze membri într-un grup de lucru şi vor avea un draft şi va fi o discuţie lungă, serioasă cu sindicate, patronate, pentru că îşi propune să respecte la linie procedura de consultare publică, transmite News.ro.

”Am solicitat deja colegilor din alte ministere relevante să ne desemneze membrii într-un grup de lucru. Vom avea un draft, îl vom face public, va fi o discuţie lungă, va fi o discuţie serioasă cu sindicate, patronate, de fapt, în primul rând cu sindicatele din administraţie, dar va fi o temă în care vom respecta la linie procedura de consultare publică, în care vom asculta pe absolut toată lumea, absolut toate sindicatele, pentru că aşa trebuie să se întâmple”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole, în emisiunea România Politică de la Prima News, despre legea salarizării unice. El a precizat că, despre magistraţi, trebuie să trecem de tema de mâine şi după aceea mai discutăm, pe partea de pensii şi pe urmă revenim şi la salarii. ”Salariile magistraţilor au fost o temă arzătoare, la fel cum a fost şi tema salariilor medicilor atunci când ele erau foarte jos. Acum, din fericire, mulţumită, nu ştiu neapărat cui, cine a crescut salariile, dar a făcut bine, nu mai suntem în situaţia aceea”, a precizat Manole. El a menţionat că în 2026 vede posibilă intrarea în vigoare a legii. ”Nu am avut încă discuţia despre anvelopa bugetară. Deocamdată, am început discuţiile despre principiile de bază. O să depăşim asta, o să ajungem şi la bani, va fi extrem de important. Va trebui în primul rând să ţinem cont însă de echitate în sistem. Eu nu vă ascund că mi se pare că legea făcută de doamna Olguţa Vasilescu era suficient de bună. Îmi pare rău că nu a fost implementată corect şi că trebuie să reinventăm. (..) A reinventa apa caldă pare să fie o chestiune recurentă în Bucureşti”, a mai spus el.