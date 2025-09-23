G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BREAKING Parchetul General cere ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă

diana sosoaca
Foto: Inquam Photos / George Călin

BREAKING Parchetul General cere ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă

Articole23 Sep 0 comentarii

Parchetul General a cerut marți Parlamentului European ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă, acuzată, printre altele, de lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat remis G4Media, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție “a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni”:

  • 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;
  • 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;
  • promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;
  • ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

George Simion, Diana Șoșoacă și Anamaria Gavrilă nu au condamnat atacul rusesc asupra orașului Cernăuți, soldat cu doi morți și 24 de răniți / Anterior, liderii AUR, S.O.S. și POT susțineau că românii din Ucraina sunt oprimați, iar Rusia vrea „pace”

Articole14 Iul 2025
9 comentarii

Tensiuni între partidele așa zis suveraniste: POT acuză SOS România că servește „sistemul” / SOS denunță „tentative de destabilizare”

Articole18 Iun 2025
0 comentarii

VIDEO Diana Șoșoacă, virală pe TikTok după ce și-a anulat votul la vedere, pe urna cu buletine, și a făcut comentarii electorale în timp ce era filmată, fără să fie oprită de autorități / Șefa partidului extremist SOS și parlamentarul neolegionar Tudor Ionescu îndeamnă la anularea votului (update)

Articole4 Mai 2025
7 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.