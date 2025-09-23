Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia

Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a făcut apel la comunitatea internaţională să depună mai multe eforturi pentru a repatria copiii ucraineni care au fost duşi în Rusia de când Moscova a lansat invazia neprovocată la scară largă a Ucrainei în 2022, relatează CNN, transmite News.ro.

Zelenska a avertizat că, în ritmul actual, ar fi nevoie de 50 de ani pentru a repatria toţi copiii ucraineni care au fost duşi în Rusia.

Zelenska a spus că, graţie eforturilor unei coaliţii internaţionale formate din 41 de ţări şi Consiliului Europei, 1.625 de copii au fost repatriaţi în Ucraina.

„În spatele fiecărui nume se ascund luni întregi de căutări, negocieri şi riscuri”, a spus ea.