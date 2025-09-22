Schismă în coaliția de guvernare: Reintroducerea burselor de excelență olimpică și revenirea la plata cu ora în cuantumul stabilit înainte de Legea Bolojan au fost votate în această seară de Comisia de muncă de la Camera Deputaților, prin amendamente depuse de doi deputați PSD

Moment de mare tensiune în Coaliția de Guvernare: mai multe amendamente depuse în Comisia de muncă din Camera Deputaților de către deputații PSD Alexandru Solomon și Mihai Ghigiu aduc modificări importante la Legea învățământului preuniversitar, cu intenția de a anula schimbările impuse de „Legea Bolojan”. Amendamentele sunt formulate în cadrul proiectului de lege care aprobă Ordonanța de urgență nr. 57/2023, emisă de guvernul Nicolae Ciucă imediat după greva profesorilor din mai-iunie 2023 și care a vizat creșterea salariilor din educație.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz, iar proiectul de lege în forma de astăzi (cu bursele olimpice reintroduse și plata cu ora la cuantumul dinainte de Legea Bolojan) va fi supus miercuri votului plenului Camerei Deputaților. Dacă miercuri proiectul de lege trece de votul deputaților, merge spre promulgare.

Potrivit amendamentelor inițiate de deputații PSD Alexandru-Mihai Ghigiu și Adrian Solomon, votate în această seară de Comisia de muncă de la Cameră și obținute de Edupedu.ro, ar urma să fie reintroduse bursele de excelență olimpică I și II, care ar urma să fie acordate elevilor premiați la olimpiade școlare internaționale sau naționale, dar și la competiții sportive internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Bursele au fost eliminate de Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR prin Legea 141/2025 în iulie. Conform amendamentelor votate în această seară, cuantumurile burselor ar urma să fie cele existente până în iulie.

Aceleași amendamente ale social-democraților prevăd că bursa de excelență olimpică I ar urma să fie echivalentă cu salariul minim brut pe economie pentru locul I, 75% pentru locul II, 50% pentru locul III și 25% pentru mențiune. Bursa de excelență olimpică II, pentru premii la olimpiade naționale, ar urma să fie de 700 lei/lună.