VIDEO Real Madrid, la turație maximă – Victorii pe linie în La Liga: Super execuție Vinicius Jr.
Real Madrid a câștigat de-o manieră categorică meciul din deplasare cu Levante, scor 4-1, într-un duel contând pentru etapa cu numărul șase din LaLiga.
Golurile formației madrilene au fost marcate de Vinicius Jr (28), Mastantuono (38), Mbappe (64 penalti, 66), în timp ce pentru gazde a punctat Etta Eyong (54).
A fost a șasea victorie consecutivă pentru Real Madrid, trupa pregătită de Xabi Alonso având numai succese pe linie în La Liga.
Madridul a marcat 14 goluri în șase etape și a primit doar trei.
La Liga, clasament
- 1 Real Madrid 18 puncte
- 2 FC Barcelona 13 (-1 un meci)
- 3 Villarreal 13
- 4 Espanyol 11
- 5 Athletic Bilbao 10 etc.
Rezumatul partidei dintre Levante și Real Madrid
