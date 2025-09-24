G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Real Madrid, la turație maximă – Victorii pe linie în La…

Vinicius Jr / Sursa foto: captură YouTube
Vinicius Jr / Sursa foto: captură YouTube

VIDEO Real Madrid, la turație maximă – Victorii pe linie în La Liga: Super execuție Vinicius Jr.

Sportz24 Sep 0 comentarii

Real Madrid a câștigat de-o manieră categorică meciul din deplasare cu Levante, scor 4-1, într-un duel contând pentru etapa cu numărul șase din LaLiga.

Golurile formației madrilene au fost marcate de Vinicius Jr (28), Mastantuono (38), Mbappe (64 penalti, 66), în timp ce pentru gazde a punctat Etta Eyong (54).

A fost a șasea victorie consecutivă pentru Real Madrid, trupa pregătită de Xabi Alonso având numai succese pe linie în La Liga.

Madridul a marcat 14 goluri în șase etape și a primit doar trei.

La Liga, clasament

  • 1 Real Madrid 18 puncte
  • 2 FC Barcelona 13 (-1 un meci)
  • 3 Villarreal 13
  • 4 Espanyol 11
  • 5 Athletic Bilbao 10 etc.

Rezumatul partidei dintre Levante și Real Madrid

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.