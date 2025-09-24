VIDEO Real Madrid, la turație maximă – Victorii pe linie în La Liga: Super execuție Vinicius Jr.

Real Madrid a câștigat de-o manieră categorică meciul din deplasare cu Levante, scor 4-1, într-un duel contând pentru etapa cu numărul șase din LaLiga.

Golurile formației madrilene au fost marcate de Vinicius Jr (28), Mastantuono (38), Mbappe (64 penalti, 66), în timp ce pentru gazde a punctat Etta Eyong (54).

A fost a șasea victorie consecutivă pentru Real Madrid, trupa pregătită de Xabi Alonso având numai succese pe linie în La Liga.

Madridul a marcat 14 goluri în șase etape și a primit doar trei.

La Liga, clasament

1 Real Madrid 18 puncte

2 FC Barcelona 13 (-1 un meci)

3 Villarreal 13

4 Espanyol 11

5 Athletic Bilbao 10 etc.

Rezumatul partidei dintre Levante și Real Madrid