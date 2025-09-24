PSD: Oamenii nu doresc să facem alegeri la Consiliul Judeţean Buzău în toamna aceasta / Acum un an, Lucian Romaşcanu şi-a anunţat demisia, pentru a ocupa funcţia de membru al Curţii Europene de Conturi

Preşedintele organizaţiei judeţene a Partidului Social Democrat (PSD) Buzău, Romeo Daniel Lungu, a precizat, miercuri, că cetăţenii din judeţ nu sunt interesaţi de organizarea unor alegeri în toamna acestui an pentru stabilirea unui nou preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ), transmite Agerpres.

La un an din momentul în care a fost ales în funcţia de preşedinte al CJ Buzău, Lucian Romaşcanu (foto) şi-a anunţat demisia, pentru a ocupa funcţia de membru

al Curţii Europene de Conturi din partea României.

După plecarea liderului social-democrat, conducerea CJ a fost preluată interimar de Adrian Petre, care ocupase anterior poziţia de vicepreşedinte.

În situatia în care instituţia este condusă, începând din luna iulie, de către un preşedinte interimar, liderul PSD Buzău a anunţat că nu prevede alegeri care să stabilească un nou preşedinte în toamna acestui an.

„La Buzău vom organiza sondaje, noi am făcut un sondaj, oamenii nu doresc să facem alegeri, rezultatul a fost de aproximativ 65% împotrivă, 35% pentru, nu prea sunt interesaţi de alegeri în toamna aceasta. Bănuiesc că vor fi alegeri cumva la anul”, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele PSD Buzău.

Tot în baza unor sondaje va urma să fie stabilit şi candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al CJ Buzău.

„Când va fi stabilită data alegerilor la CJ Buzău, vom face nişte sondaje, vedem care stă cel mai bine, luăm o decizie cu toţi primarii, şi cine decide Comitetul Politic Judeţean, acela va fi candidatul. Vom mai face sondaje”, a mai declarat Lungu.

El nu a exclus, anterior, ca pentru funcţia de preşedinte al CJ Buzău să candideze fostul premier Marcel Ciolacu.