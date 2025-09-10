Australia aprobă primul vaccin dezvoltat pentru a proteja koala de infecţia cu chlamydia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un vaccin menit să protejeze koala de infecţia cu chlamydia a fost aprobat în premieră în Australia, un demers care, potrivit oamenilor de ştiinţă, ar putea stopa răspândirea bolii letale care a devastat populaţia acestui marsupial îndrăgit, aflat pe cale de dispariţie, transmite miercuri agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Vaccinul, în doză unică, este în prezent gata de utilizare la nivel naţional în spitalele şi clinicile pentru animale sălbatice, dar şi pe teren.

Chlamydia, o infecţie cu transmitere sexuală, întâlnită şi la oameni, este responsabilă pentru până la jumătate din totalul deceselor exemplarelor de koala din sălbăticie. De asemenea, poate provoca infertilitate şi orbire.

„Unele colonii individuale se apropie în fiecare zi de dispariţie pe plan local”, a declarat miercuri Peter Timms, profesor de microbiologie la Universitatea Sunshine Coast, citat într-un comunicat.

El a menţionat că, în cazul unor populaţii din sud-estul statului Queensland şi din statul Noul Wales de Sud, ratele de infectare sunt adesea de aproximativ 50% şi, uneori, ajung până la 70%.

Vaccinul, dezvoltat de echipa lui Timms după mai bine de un deceniu de cercetări, ar putea reduce riscul ca aceşti marsupiali să dezvolte simptome de chlamydia în perioada de reproducere şi ar putea reduce mortalitatea în rândul koala sălbatici cu cel puţin 65%.

„Acesta oferă trei niveluri de protecţie: reducerea infecţiei, prevenirea progresiei către boala clinică şi, în unele cazuri, inversarea simptomelor existente”, a declarat el.

Guvernul australian a alocat 76 de milioane de dolari australieni (50 de milioane de dolari americani) pentru salvarea koala.

Koala a fost clasificat ca specie pe cale de dispariţie în 2022 în Queensland, Noul Wales de Sud şi Teritoriul Capitalei Australiene. Programul naţional australian de monitorizare pentru koala estimează că între 95.000 şi 238.000 de exemplare mai trăiesc în aceste zone.

Alte 129.000 până la 286.000 de exemplare de koala ar trăi în statele Victoria şi Australia de Sud, potrivit estimărilor.

Numărul populaţiei de koala s-a înjumătăţit în ultimele două decenii din cauza bolilor infecţioase, a pierderii habitatului, a schimbărilor climatice şi a incendiilor de vegetaţie, potrivit Fondului Mondial pentru Natură (World Wide Fund for Nature – WWF).