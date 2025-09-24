Sorana Cîrstea, urcare importantă în clasamentul WTA după calificarea în turul doi de la China Open

Sorana Cîrstea s-a calificat miercuri în turul al doilea al China Open, turneu de categorie WTA 1000 care se dispută la Beijing. Victoria din meciul cu Caroline Dolehide îi asigură un salt de nouă locuri în ierarhia LIVE WTA de simplu.

Sorana, locul 64 în clasamentul mondial, a trecut în două seturi, scor 6-2, 6-3, de Caroline Dolehide (ocupantă a locului 88 WTA). Meciul a durat 66 de minute.

Calificarea în turul al doilea îi aduce Soranei un salt de nouă locuri în ierarhia WTA Live, ea găsindu-se în prezent pe locul 55 WTA, cu 1091 de puncte.

Prin calificarea în turul doi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.

În următorul meci, Cîrstea va da peste Karolina Muchova (favorită 13 a întrecerii asiatice și ocupantă a locului 15 WTA).

Turneul de la Beijing este dotat cu premii totale în valoare de 1,1 milioane de dolari.