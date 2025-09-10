G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Australia cumpără cu 1,7 miliarde de dolari o flotă de drone subacvatice…

drona subacvatica lansata din submarin
Imagine reprezentativa / imagine generata cu AI

Australia cumpără cu 1,7 miliarde de dolari o flotă de drone subacvatice Ghost Shark pentru a răspunde amenințării navale chineze în apele sale teritoriale

Articole10 Sep 0 comentarii

Guvernul de la Canberra a anunţat miercuri o investiţie de 1,7 miliarde de dolari australieni (aproape un miliard de euro) într-o flotă de vehicule subacvatice fără echipaj cunoscute sub numele de Ghost Shark (Rechinul Fantomă), informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ministrul apărării, Richard Marles, şi cel al industriei de apărare, Pat Conroy, au precizat într-un comunicat comun că contractul cu filiala din Australia a companiei americane Anduril acoperă livrarea, întreţinerea şi dezvoltarea dronelor submarine în următorii cinci ani.

Oficialii au descris tehnologia ca „vehicule submarine autonome de mărime extra”, „o platformă de vârf proiectată pentru culegerea de informaţii, monitorizare, recunoaştere şi operaţiuni de atac, camuflate şi cu rază lungă”.

Dronele subacvatice „vor asigura o ameliorare semnificativă a capacităţilor de război submarin ale Australiei”, arată comunicatul.

Guvernul australian a început dezvoltarea platformei respective în 2022 şi a investit până acum în aceasta 140 de milioane de dolari. Conroy a declarat că prototipurile au fost livrate înainte de termen, încadrându-se în buget.

Anduril a menţionat că „ani de zile Australia s-a confruntat cu prezenţa persistentă şi ameninţătoare a mijloacelor navale chineze în apele sale”, iar programul pentru vehicule submarine autonome „poate răspunde direct la această provocare prin patrule de apărare de coastă şi cunoaşterea unui domeniu extins, susţinută de inteligenţă artificială la scară mare”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Australianca care a ucis trei membri ai familiei soțului său cu ciuperci otrăvitoare, condamnată la închisoare pe viaţă

Articole8 Sep • 475 vizualizări
0 comentarii

Pasagerii unui Boeing 737 Max 8 al Virgin Australia, invitaţi să urineze în sticlă după defectarea celor trei WC-uri de la bord. Zborul Denpasar-Brisbane a durat şase ore. Un vas de toaletă plin de urină s-a revărsat pe podea

Articole2 Sep • 520 vizualizări
0 comentarii

Australia dezminte că decizia sa de expulzare a ambasadorului iranian a fost urmarea intervenţiei Israelului

Articole27 Aug • 110 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.