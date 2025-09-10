Australia cumpără cu 1,7 miliarde de dolari o flotă de drone subacvatice Ghost Shark pentru a răspunde amenințării navale chineze în apele sale teritoriale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul de la Canberra a anunţat miercuri o investiţie de 1,7 miliarde de dolari australieni (aproape un miliard de euro) într-o flotă de vehicule subacvatice fără echipaj cunoscute sub numele de Ghost Shark (Rechinul Fantomă), informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministrul apărării, Richard Marles, şi cel al industriei de apărare, Pat Conroy, au precizat într-un comunicat comun că contractul cu filiala din Australia a companiei americane Anduril acoperă livrarea, întreţinerea şi dezvoltarea dronelor submarine în următorii cinci ani.

Oficialii au descris tehnologia ca „vehicule submarine autonome de mărime extra”, „o platformă de vârf proiectată pentru culegerea de informaţii, monitorizare, recunoaştere şi operaţiuni de atac, camuflate şi cu rază lungă”.

Dronele subacvatice „vor asigura o ameliorare semnificativă a capacităţilor de război submarin ale Australiei”, arată comunicatul.

Guvernul australian a început dezvoltarea platformei respective în 2022 şi a investit până acum în aceasta 140 de milioane de dolari. Conroy a declarat că prototipurile au fost livrate înainte de termen, încadrându-se în buget.

Anduril a menţionat că „ani de zile Australia s-a confruntat cu prezenţa persistentă şi ameninţătoare a mijloacelor navale chineze în apele sale”, iar programul pentru vehicule submarine autonome „poate răspunde direct la această provocare prin patrule de apărare de coastă şi cunoaşterea unui domeniu extins, susţinută de inteligenţă artificială la scară mare”.