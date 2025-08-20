Au fost reluate livrările de petrol către Ungaria şi Slovacia via conducta Drujba / Ungaria importă 65% din necesarul de petrol şi 85% din gaze din Rusia

Livrările de petrol către Ungaria şi Slovacia via conducta Drujba au fost reluate, au anunţat marţi seara oficiali din ambele ţări, după ce anterior au fost oprite de un atac ucrainean cu drone asupra unei staţii de pompare din regiunea Tambov din Rusia, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Spre deosebire de alte ţări din Uniunea Europeană, Slovacia şi Ungaria şi-au păstrat dependenţa de energia rusească şi îşi obţin cea mai mare parte din necesarul de petrol via conducta Drujba.

„Livrările de petrol către Slovacia sunt în prezent la nivelul normal”, a informat ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, într-un comunicat de presă. „În zilele următoare, vom avea mai multe informatii cu privire la eventuale ajustări ale calendarului de livrări în această lună. Cu toate acestea, având în vedere reluarea rapidă a livrărilor prin conducta Drujba, cred că impactul va fi unul redus”, a adăugat oficialul slovac.

Au fost reluate şi livrările de petrol către Ungaria via conducta Drujba, a anunţat ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto. „Tocmai i-am mulţumit adjunctului ministrului rus al Energiei, Pavel Sorokin, pentru repararea rapidă a pagubelor provocate de atac”, a scris Szijjarto, într-o postare pe Facebook.

Grupul petrolier ungar MOL a precizat că producţia de carburanţi nu a suferit perturbări în timpul opririi temporare a livrărilor de petrol.

Ungaria şi Slovacia au primit o scutire de la embargoul Uniunii Europene (UE) asupra importurilor de ţiţei rusesc, deoarece nu au ieşire la mare şi depind în mare măsură de petrolul din această ţară prin conducta Drujba. Ungaria importă 65% din necesarul de petrol şi 85% din gazele pe care le consumă din Rusia.