G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Au fost reluate livrările de petrol către Ungaria şi Slovacia via conducta…

sursa foto: aspeniaonline.it

Au fost reluate livrările de petrol către Ungaria şi Slovacia via conducta Drujba / Ungaria importă 65% din necesarul de petrol şi 85% din gaze din Rusia

Articole20 Aug 2 comentarii

Livrările de petrol către Ungaria şi Slovacia via conducta Drujba au fost reluate, au anunţat marţi seara oficiali din ambele ţări, după ce anterior au fost oprite de un atac ucrainean cu drone asupra unei staţii de pompare din regiunea Tambov din Rusia, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Spre deosebire de alte ţări din Uniunea Europeană, Slovacia şi Ungaria şi-au păstrat dependenţa de energia rusească şi îşi obţin cea mai mare parte din necesarul de petrol via conducta Drujba.

„Livrările de petrol către Slovacia sunt în prezent la nivelul normal”, a informat ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, într-un comunicat de presă. „În zilele următoare, vom avea mai multe informatii cu privire la eventuale ajustări ale calendarului de livrări în această lună. Cu toate acestea, având în vedere reluarea rapidă a livrărilor prin conducta Drujba, cred că impactul va fi unul redus”, a adăugat oficialul slovac.

Au fost reluate şi livrările de petrol către Ungaria via conducta Drujba, a anunţat ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto. „Tocmai i-am mulţumit adjunctului ministrului rus al Energiei, Pavel Sorokin, pentru repararea rapidă a pagubelor provocate de atac”, a scris Szijjarto, într-o postare pe Facebook.

Grupul petrolier ungar MOL a precizat că producţia de carburanţi nu a suferit perturbări în timpul opririi temporare a livrărilor de petrol.

Ungaria şi Slovacia au primit o scutire de la embargoul Uniunii Europene (UE) asupra importurilor de ţiţei rusesc, deoarece nu au ieşire la mare şi depind în mare măsură de petrolul din această ţară prin conducta Drujba. Ungaria importă 65% din necesarul de petrol şi 85% din gazele pe care le consumă din Rusia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Restricţii de circulaţie pentru camioanele de mare tonaj pe teritoriul Ungariei, în perioada 19-20 august

Articole19 Aug • 216 vizualizări
0 comentarii

200 de ecologişti, printre care şi Greta Thunberg, au blocat principala rafinărie din Norvegia, solicitând încetarea industriei petroliere şi de gaze în această ţară

Articole18 Aug • 596 vizualizări
0 comentarii

Livrările de petrol rusesc către Ungaria, întrerupte în urma unui atac ucrainean vizând un oleoduct, anunţă ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto

Articole18 Aug • 527 vizualizări
0 comentarii

2 comentarii

  1. romanasii pot cumpara benzina ruseasca de la unguri, de la mol , in continuare

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.