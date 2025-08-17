G4Media.ro
Armata ucraineană a avansat în regiunea Sumi, anunţă Statul Major de la…

sursa foto: Captură google maps

Armata ucraineană a avansat în regiunea Sumi, anunţă Statul Major de la Kiev

17 Aug

Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile „schimburi de terenuri” în Ucraina, anunţă kyivindependent.com, citat de News.ro.

„Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul şi să elibereze aşezările noastre”, a scris Statul Major al Ucrainei pe Telegram. Armata a adăugat că unităţile ucrainene au realizat câştiguri în mai multe zone din Sumi..

Progresele raportate vin la doar o zi după întâlnirea dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, în timpul căreia cei doi ar fi discutat despre un acord care ar include cedarea teritoriilor ucrainene neocupate Rusiei.

Ca parte a acordului, Rusia s-ar retrage din părţi ale oblasturilor Sumi şi Harkov, în schimbul părţilor controlate de Ucraina din oblasturile parţial ocupate Doneţk şi Luhansk.

Între timp, în estul Ucrainei, forţele ruse ar fi capturat încă două sate din regiunea Doneţk.

Preşedintele Volodimir Zelenski a recunoscut într-o postare pe social media că situaţia din Doneţk rămâne „extrem de dificilă”, dar a precizat că trupele ucrainene au lansat contraatacuri de succes.

Potrivit Statului Major, forţele ucrainene au avansat şi în apropiere de Dobropillia şi Pokrovsk, în regiunea Doneţk.

