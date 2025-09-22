G4Media.ro
Americanca Tara Reade, care l-a acuzat pe Biden de agresiune sexuală în…

Sursa Foto: captura Youtube

Americanca Tara Reade, care l-a acuzat pe Biden de agresiune sexuală în campania electorală din 2020, a primit cetăţenia rusă

Americanca Tara Reade, care, în timpul campaniei electorale din 2020, l-a acuzat pe Joe Biden de agresiune sexuală în anii 1990, a primit, luni, cetăţenia rusă, potrivit unui decret semnat de preşedintele Vladimir Putin, transmite News.ro.

Conform textului publicat pe site-ul oficial de informaţii juridice, „McCabe Alexandra Tara, născută la 26 februarie 1964”, este acum cetăţeană rusă.

Potrivit presei americane, Tara Reade şi-a schimbat numele în 1998 şi a luat numele de Alexandra Mc Cabe pentru a se proteja de fostul soţ, pe care îl acuza de violenţă domestică. La începutul anului 2020, ea a afirmat că Joe Biden, pe atunci candidat la alegerile prezidenţiale, a agresat-o sexual într-un hol al Congresului american în 1993, când el era senator şi ea lucra pentru el.

Acuzaţia, negată categoric de democrat, era totuşi incomodă pentru campania sa împotriva preşedintelui în exerciţiu Donald Trump, acuzat la rândul său de mai multe femei de agresiune sexuală, hărţuire sau viol, şi care a revenit la putere în 2025. Însă au apărut neconcordanţe în declaraţiile Tarei Reade. De exemplu, nu s-a găsit nicio urmă a plângerii pe care ea susţinea că a depus-o la Congres după cele întâmplate. În mai 2023, ea şi-a anunţat intenţia de a solicita un paşaport rus într-un interviu pentru Sputnik.

Intervievată din Moscova, Tara Reade a declarat atunci că a decis să rămână în Rusia deoarece se temea pentru siguranţa sa.

La jumătatea lunii iulie 2024, pe X, ea a anunţat că se va întoarce în Statele Unite pentru a depune plângere împotriva lui Joe Biden pentru „agresiune sexuală”, cu câteva zile înainte ca acesta să-şi retragă candidatura la preşedinţie.

