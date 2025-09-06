G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare…

vladislav kulminski bun
Sursa Foto: gov.md

Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui american Donald Trump

Articole6 Sep 0 comentarii

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare preşedintelui SUA, Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfăşurate la Casa Albă, informează MOLDPRES şi Radio Chişinău, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Ambasadei Republicii Moldova la Washington, ceremonia a marcat începutul oficial al mandatului lui Vlad Kulminski în calitate de şef al misiunii diplomatice a Republicii Moldova în SUA. În discuţiile purtate, părţile au abordat subiecte ce vizează consolidarea parteneriatului moldo-american.

Vlad Kulminski a fost numit ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite în iunie 2025.

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii au fost stabilite la 18 februarie 1992.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.