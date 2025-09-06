Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui american Donald Trump

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare preşedintelui SUA, Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfăşurate la Casa Albă, informează MOLDPRES şi Radio Chişinău, citate de Agerpres.

Potrivit Ambasadei Republicii Moldova la Washington, ceremonia a marcat începutul oficial al mandatului lui Vlad Kulminski în calitate de şef al misiunii diplomatice a Republicii Moldova în SUA. În discuţiile purtate, părţile au abordat subiecte ce vizează consolidarea parteneriatului moldo-american.

Vlad Kulminski a fost numit ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite în iunie 2025.

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii au fost stabilite la 18 februarie 1992.