Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureştiului: Nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole

Ambasada SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj de Zilele Bucureşiului, în care a apreciază că este ”un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole”, transmite News.ro.

”La mulţi ani, Bucureşti! Capitala României nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole”, au transmis oficialii Ambasadei SUA, pe pagina de Facebook.

Aceştia distribuie o fotografie cu Bucureştiul, păstrată în arhivele The Library of Congress.

”Fotografii istorice ale Bucureştiului, precum aceasta, realizată între 1890 şi 1900, sunt păstrate în arhivele The Library of Congress şi oferă o privire asupra trecutului oraşului, dar şi asupra bogatului patrimoniu care continuă să-i modeleze prezentul”, au mai transmis oficialii SUA la Bucureşti.

Evenimentul ”Primăria Deschisă”, care oferă bucureştenilor şi turiştilor şansa de a descoperi patrimoniul şi istoria unuia dintre cele mai frumoase palate interbelice din oraş, are loc în cadrul Zilelor Bucureştiului, sâmbătă, începând de la ora 10:00 şi până a doua zi la ora 03:00.

Sâmbătă, publicul este invitat să exploreze interiorul unuia dintre cele mai reprezentative palate interbelice ale Capitalei prin tururi ghidate, care dezvăluie istoria clădirii şi transformările ei de-a lungul timpului.

Programul este completat de expoziţia ”Bucureşti: oameni, locuri, timpuri”, prezentată de Muzeul Municipiului Bucureşti, care reuneşte 60 de lucrări de pictură şi sculptură din patrimoniul Pinacotecii şi oferă o perspectivă artistică asupra oraşului şi a locuitorilor săi. Tot Muzeul Municipiului Bucureşti aduce, în curtea interioară a Primăriei, o selecţie de documentare istorice rare, ce reconstituie momente şi simboluri esenţiale pentru identitatea Capitalei şi a României.

”Primăria Deschisă” este, potrivit organizatorilor, mai mult decât un eveniment: este un prilej de a descoperi patrimoniul, de a participa la activităţi culturale şi de a celebra împreună cei 566 de ani de la prima atestare a Bucureştiului.