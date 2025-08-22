„Alligator Alcatraz”, un centru de detenţie din Florida, nu mai poate primi noi migranți pentru moment, a decis un judecător federal

Un judecător federal a decis ca ”Alligator Alcatraz”, centrul de deternţie din Florida Everglades, să nu mai primească deţinuţi în plus şi să elimine infrastructura adiţională, scrie CNN, transmite News.ro.

Judecătorul a emis interdicţia preliminară după ce un proces federal a fost deschis de grupuri de mediu şi un trib de indigeni americani care sunt îngrijorate de impactul pe care centrul îl va avea asupra zonei sensibile în ceea ce priveşte mediul.

Ordinul stabileşte că nu pot fi aduşi deţinuţi în plus faţă de cei găzduiţi în prezent de centru.

Judecătorul Kathleen Williams a mai decis că iluminatul, îngrădirile şi ”toate generatoarele, gazul, conductele, deşeurile şi recipientele pentru deşeuri care au fost instalate pentru a susţine acest proiect”, adăugate la Aeroportul de Antrenament şi Tranziţie Colllier Dade, trebuie îndepărtate în termen de 60 de zile.

Aflat adânc în mlaştinile din Everglades, centrul “Alligator Alcatraz” a fost învăluit în controverse de la început, parlamentarii care au vizitat centrul descriind sute de migranţi închişi în cuşti în călduri sufocante, infestări cu insecte şi mese precare.

În ordinul său, judecătorul Williams a scris ”că instanţa se bazează pe ”reducerea programatică a populaţiei din centru în următoarele 60 de zile”, admiţând că ordinul închide efectiv acest centru.

Au persistat şi întrebările despre cine se ocupă de “Alligator Alcatraz”, dacă este guvernul federal sau statul Florida. Florida afirmă că operează centrul temporar de detenţie conform acordurilor între agenţiile din stat şi cele locale cu Serviciul de Imigrări şi Vamă al SUA. Dar când vine vorba despre operaţiunile de zi cu zi la centru şi despre deciziile privind cine este deţinut acolo, oficialii federali au afirmat că statul se ocupă.

Elise Pautler Bennet, avocat al unui dintre grupurile de mediu care au iniţiat procesul, a lăudat decizia judecătorului Williams: ”Suntem foarte uşuraţi. Considerăm că am prezentat multe dovezi care apar în ordinul său, arătând că a fost decizia corectă pentru a proteja mediul şi interesele americanilor în Everglades”.

Centrul este înconjurat de Parcul Naţional Everglades, Rezervaţia Naţională Big Cypress şi teritoriile tribale ale Tribului de Indieni Miccosukee din Florida, reclamant în acest dosar.

Centrul de detenţie construit în grabă se află la puţin peste o oră de mers cu maşina spre vest de Miami. În timpul unui tur al centrului înainte de deschidere, guvernatorul din Florida Ron DeSantis a subliniat că centrul era temporar şi necesar pentru a reduce presiunea de pe agenţiile din stat şi închisori, care se confruntau cu un aflux de migranţi. Centrul este construit pe o fostă pistă de aterizare şi este compus din rulote şi corturi refolosite, înconjurate de un gard.

Acest proces este unul din cele două aflate pe rolul instanţelor federale. Al doilea proces se referă la accesul la reusrse legale pentru cei deţinuţi la centru.

Statul Florida a indicat că va face apel la decizia judecătorului.