Agitație la Monza: Verstappen răspunde zvonurilor despre un transfer la echipa soră Racing Bulls

Racing Bulls traversează o perioadă fastă în Formula 1, iar Isack Hadjar a bifat chiar o prezență pe podium la Marele Premiu al Olandei de weekendul trecut. În paddock au apărut discuții surprinzătoare: unii cred că Max Verstappen ar fi mai periculos pentru dominația McLaren dacă ar concura într-un monopost Racing Bulls.

Inclusiv Fernando Alonso crede că Verstappen ar putea câștiga curse într-un monopost Racing Bulls

Hadjar a uimit pe toată lumea la Zandvoort și a încheiat cursa pe un merituos loc trei. Tot mai multe voci din lumea Marelui Circ spun că în acest moment ar fi mai indicat pentru Verstappen să concureze pentru Racing Bulls, sora mai mică a RedBull Racing.

Inclusiv Fernando Alonso, dublu campion mondial în F1, se numără printre susținătorii acestei idei.

„Max ar câștiga titlul chiar și cu Racing Bulls. Este un talent excepțional, capabil să facă diferența indiferent de mașină”, a fost concluzia lui Alonso.

În fata acestui val de păreri, Max respinge scenariul unei treceri în monopostul Racing Bulls.

Întrebat de jurnaliști dacă ar fi interesat să testeze monopostul lui Isack Hadjar, Verstappen a fost categoric.

„Nu, nu chiar, nu. Trebuie doar să mă concentrez pe propria mea mașină și să vedem cum o putem îmbunătăți.

Nu aș fi capabil să câștig curse cu asta (n.r. cu monopostul Racing Bulls). Nu ar fi suficient pentru a bate McLaren. Așa că nu este ceva la care mă gândesc”, a explicat Max, citat de Motorsport.com.

Debutant în Marele Circ, Isack Hadjar a acumulat deja 37 de puncte, el fiind peste coechipierul Liam Lawson (20 de puncte), dar și deaspura lui Yuki Tsunoda de la RedBull (niponul are doar 12 puncte adunate).

Speculațiile se intensifică și în legătură cu viitorul coechipier al lui Verstappen din 2026, fiind tot mai multe păreri care transmit că Hadjar îl va înlocui de sezonul viitor pe Tsunoda la RedBull Racing.

Decizia finală îi aparține lui Laurent Mekies, cel care a preluat frâiele RedBull după demiterea lui Christian Horner.

Programul Marelui Premiu din Italia, ediția din 2025

Vineri, 5 septembrie

Antrenamente 1 / 14:30 – 15:30 / Antena Play direct

Antrenamente 2 / 18:00 – 19:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 6 septembrie

Antrenamente 3 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct

Calificări / 17:00 – 18:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 7 septembrie

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Circuitul de la Monza

Primul Grand Prix: 1950

Lungime circuit: 5.793 kilometri

Numărul de tururi: 53

Cel mai rapid tur: Rubens Barrichello (2004 – Ferrari)

Distanță totală: 306.72 kilometri

Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în Formula 1)

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1