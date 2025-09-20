G4Media.ro
Agenţia de evaluare financiară Fitch îmbunătăţeşte ratingul Italiei, în urma reducerii semnificative…

Italia, Roma, steagul Italiei
Sursa foto: Pixabay

Agenţia de evaluare financiară Fitch îmbunătăţeşte ratingul Italiei, în urma reducerii semnificative a deficitului bugetar

Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la ” BBB” la „BBB plus”, cu perspectivă pozitivă, „pentru a reflecta sporirea încrederii în traiectoria fiscală a ţării”, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

În ultimii doi ani Guvernul premierului Giorgia Meloni a adoptat măsuri de austeritate, care au dus la înjumătăţirea deficitului bugetar într-un singur an, ajungând la 3,4% din PIB în 2024, de la 7,2% din PIB în 2023.

Italia era vizată de procedura de deficit excesiv (EDP) şi a promis ca până în 2026 să readucă deficitul sub limita stabilită de UE, de 3% din PIB, şi să înceapă reducerea datoriei ca procent din PIB începând din 2027.

Îmbunătăţirea ratingului Italiei reflectă „încrederea sporită în traiectoria fiscală, sprijinită de creşterea prudenţei fiscale şi un angajament solid pentru îndeplinirea obiectivelor fiscale” stabilite la nivelul UE, se arată în comunicatul agenţiei de evaluare financiară.

Fitch a lăudat „reformele fiscale şi mediul politic stabil din Italia, care contrastează semnificativ cu trecutul recent, când ţara a suferit de pe urma instabilităţii şi turbulenţelor politice, ceea ce a dus la neîndeplinirea obiectivelor în privinţa finanţelor publice”.

Totuşi, datoria publică a Italiei este la un nivel ridicat, de 135% din PIB, iar perspectivele pe termen mediu pentru a treia economiei a zonei euro sunt sumbre, pe fondul productivităţii şi a îmbătrânirii populaţiei, avertizează Fitch.

PIB-ul Italiei a scăzut cu 0,1% în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în urma declinului din toate sectoarele, exceptând serviciile, care au stagnat, arată datele preliminare de la Institutul Naţional de Statistică (Istat). Anul trecut, economia a înregistrat o creştere de 0,7%, sub previziunile Guvernului.

Tags:
