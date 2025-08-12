20 de studenți de la cea mai veche universitate din Hong Kong au descoperit că un coleg a creat imagini pornografice cu IA, folosind fotografiiile lor de pe Instagram

O studentă la drept din Hong Kong a descoperit că unul dintre colegii ei a creat montaje pornografice cu ea și cu aproximativ douăzeci de studenți, folosind fotografiile lor de pe Instagram: în Hong Kong, „deepfake-urile” sunt în creștere, dar victimele se simt abandonate de lege, scrie France Presse.

„La început, am fost șocată, apoi am intrat în panică”, a declarat tânăra de 20 de ani pentru AFP, spunând că incidentul va lăsa urme.

Luna trecută, sute de imagini obscene generate de IA cu chipul unor studente au fost descoperite pe computerul unui student al celei mai vechi universități din Hong Kong.

În prezent, Hong Kong incriminează distribuirea de „imagini intime”, inclusiv cele create de IA, dar nu și crearea sau deținerea acestora. Din acest motiv, victimele de la universitatea din Hong Kong au puține căi de recurs, deoarece în acest moment nu există dovezi că imaginile au fost difuzate. Prin urmare, universitatea i-a trimis studentului doar o scrisoare de avertizare, cerându-i să-și ceară scuze.

Universitatea afirmă că este „în contact cu studentele în cauză”, dar refuză să comenteze cazul.

Janice, aproape de treizeci de ani, tot din Hong Kong, și-a văzut viața socială distrusă în urmă cu câțiva ani, când imagini obscene false cu ea au fost trimise celor apropiați. Nu a găsit niciodată vinovatul.

„Am încercat să nu mai merg la serviciu și nu mai îndrăzneam să ies pe stradă”, povestește ea, evocând gânduri suicidale și crize de plâns bruște.

„Nu mai puteam dormi, mi-era teamă să nu văd internetul inundat de imagini pornografice false cu mine”.

Deepfake-urile sexuale sunt din ce în ce mai numeroase, notează ONG-ul Association Concerning Sexual Violence Against Women, care a primit 11 cereri de ajutor în 2024-2025. O cifră mult subestimată, deoarece „victimele nu știu cum să ceară ajutor”, asigură una dintre conducătoarele sale, Doris Chong.

Și chiar și atunci când o fac, obstacolele persistă, așa cum a descoperit Janice când a apelat la un avocat: acesta i-a spus că, în lipsa unor dovezi mai solide, poliția nu o va putea ajuta.

Având în vedere că 90% dintre victimele pornografiei generate de IA sunt femei, „este o formă de violență sexuală bazată pe gen”, estimează Susanne Choi, de la Universitatea Chineză din Hong Kong.

Legiuitorii și universitățile trebuie să „extindă și să revizuiască legile și procedurile existente” pentru a combate acest fenomen. Poliția, la rândul său, afirmă că nu dispune de statistici.

În străinătate, unele țări au luat măsuri în acest sens. În luna mai, Statele Unite au adoptat o lege împotriva difuzării de deepfakes și a „revenge porn” – publicarea de imagini cu caracter sexual din răzbunare, adesea după o despărțire.

Dezbaterile din Marea Britanie și Singapore arată o dorință crescândă de a penaliza crearea acestor falsificări, dar nu neapărat și deținerea lor, subliniază avocatul Stephen Keung.

Având în vedere amploarea scandalului, autoritatea pentru protecția vieții private din Hong Kong a deschis totuși o anchetă penală, iar Comisia pentru egalitate de șanse examinează în prezent o plângere în acest sens. Între timp, cele trei studente susțin că sunt criticate.

„Mulți oameni au spus: Distrugeți viitorul acestui băiat, ar trebui să-i cereți scuze.”

Numele studentului nu a fost dezvăluit, astfel că AFP nu a putut să îl contacteze.

Deocamdată, victima nu mai publică nimic pe rețelele sociale, îngrijorată de faptul că altcineva „ar putea face capturi de ecran ale fotografiilor sale și în ce scop”. Ea vrea să existe consecințe pentru cei care creează acest tip de conținut.

„Simpla creare (a acestor imagini) este o problemă… intimitatea, viața mea privată și demnitatea mea au fost afectate”.