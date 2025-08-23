13 artiști de muzică populară au fost astăzi condamnați la închisoare cu suspendare în Gorj / Sunt acuzați că au înșelat statul în timpul pandemiei Covid / Au declarat că trăiesc doar din contracte de drepturi de autor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Judecătoria Târgu Jiu a condamnat în 20 august 13 interpreți și instrumentiști gorjeni, acuzați că au înșelat statul în timpul pandemiei. Sentința dată în primă instanță stabilește pedepse între 6 luni și un an și 9 luni de închisoare cu suspendare pentru artiști, scrie AS în Gorj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Printre cei vizați se află nume cunoscute în zonă ale scenei muzicii populare: Roberta Maria Crintea, Victoria Lăcătușu, Nicoleta Ramona Lăcătușu, Romina Teodora Pană, Raluca Doriana Sandu, Cristina Olteanu, Maria Violeta Ciocăzanu (fostă Priboi), Florina Cristina Grădinaru, Ramona Diana Bărănescu (fostă Istudor), Laviniu Gabriel Păducel, Marian Piscureanu, Alexandru Deaconescu și Marius Baldovin.

Magistrații au decis pedepse cu închisoarea, dar cu suspendare, pentru majoritatea inculpaților, în condițiile în care prejudiciul – de aproximativ 120.000 de lei – a fost deja recuperat.

De altfel, doi dintre cei trimiși în judecată, Teodora Pană și Alexandru Deaconescu, au fost condamnați la închisoare cu executare pentru o perioadă de 1 an și două luni, respectiv 1 an și jumătate.

Procurorii susțin că artiștii au depus declarații false pentru a încasa indemnizații de la AJPIS Gorj în timpul pandemiei de COVID 19, bani destinați celor care trăiau doar din drepturi de autor, deși unii dintre ei erau angajați cu contracte de muncă.