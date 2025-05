Zhao Xintong, campionul mondial controversat – De ce victoria de la CM snooker naște suspiciuni

Zhao Xintong a scris istorie la Crucible, el devenind primul chinez campion mondial din snooker. Succesul de la Sheffield nu este însă unul ferit de controverse: sportivul în vârstă de 28 de ani a fost implicat relativ recent într-un uriaș scandal de trucare de meciuri și a fost suspendat pentru acest lucru.

Xintong a impresionat la Crucible, victoriile cu Ronnie O’Sullivan (17-7 în semifinale) și Mark Williams (18-12 în finală) fiind unele de pus în ramă.

Cu toate acestea, succesul impresionat de la Campionatul Mondial de snooker nu este unul imaculat, asupra victoriei lui Zhao planând mai multe semne de întrebare.

În ianuarie 2023, Zhao Xintong a fost suspendat pentru 20 de luni de către Asociația Jucătorilor Profesioniști de Biliard și Snooker (WPBSA).

Acuzele erau cât se poate de clare: implicare în trucarea meciurilor și de pariere pe partide de snooker.

Zhao nu a fost găsit vinovat pentru trucarea propriilor partide, dar a recunoscut că a participat la aranjarea unor meciuri și că a pariat pe dueluri din snooker.

A fost suspendat inițial 30 de luni, dar pedeapsa a fost redusă pentru că și-a recunoscut vina și a cooperat cu anchetatorii, transmite scmp.com.

Mai mult decât atât, autoritățile chineze au impus o suspendare suplimentară până în iulie 2025, ceea ce a creat confuzie cu privire la eligibilitatea sa de a participa la turnee internaționale.

Revenirea sa rapidă în circuit a stârnit suspiciuni și critici în lumea snookerului. În plus, Zhao a cucerit titlul mondial atât de repede după reintegrarea în sportul de elită.

După terminarea perioadei de suspendare, Zhao a putut revenit în competiții prin intermediul circuitului Q Tour. Acesta este destinat jucătorilor amatori, după cum transmite BBC.

În acest circuit, Xintong a avut rezultate spectaculoase și a ajuns în calificările pentru Mondialul de la Crucible. După ce a trecut de patru tururi, a acces pe tabloul principal, iar de aici a ajuns să plece acasă cu trofeul de la Sheffield.

Succesul lui Zhao a adus reacții mixte în lumea snookerului. Pe de-o parte povestea chinezului este una demnă de un subiect de film, dar pe de altă parte unii oficiali și jucători și-au exprimat îngrijorarea cu privire la rapiditatea revenirii lui în circuit și la impactul asupra integrității sportului.

În plus, semne mari de întrebare s-au ridicat cu privire la alocarea punctelor de clasament și a premiilor pentru un jucător care a fost recent suspendat pentru trucare de meciuri.

Cât de corect este până la urmă faptul că un fost suspendat pentru încălcări grave de etică a putut reveni atât de rapid fără sancțiuni suplimentare și a urcat din nou pe podium într-un sport profesionist?

Au existat destule voci din lumea snookerului care și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu acest subiect sensibil, după cum informează TalkSport.com.

WPBSA (Asociația Jucătorilor Profesioniști de Biliard și Snooker) a fost aspru criticată după succesul lui Zhao. Există acea senzație că a fost vorba despre o manevrare oarecum netransparentă a anchetelor și a sancțiunilor în cazul lui Zhao.

S-a interpretat că revenirea lui Xintong a fost „grăbită” din motive comerciale: snookerul are o piață de desfacere uriașă în China.

Reamintim că în acest moment China găzduiește unele dintre cele mai importante și bine finanțate turnee din snooker: Shanghai Masters (fond de premiere de 825 de mii de lire sterline), Xi’an Grand Prix, Wuhan Open și World Snooker Grand Prix din Hong Kong.

China a investit masiv în infrastructura dedicată snookerului în ultimii ani, existând acum arene de ultimă generație și centre de antrenament ultra moderne.

Evenimentele din snooker sunt transmise la tv pe scară largă în China.

Victoria la Campionatul Mondial (competiția supremă) a unui sportiv de-abia revenit după o suspendare pentru trucare de meciuri aruncă o pată pe imaginea snookerului.

Un astfel de precedent ar putea diminua încrederea fanilor în corectitudinea competițiilor din snooker, cel mai la îndemână exemplu fiind cel din ciclicm, acolo unde desele scandaluri de dopaj din ultimii ani au dăunat grav imaginii acestui sport.

