VIDEO Ronnie O’Sullivan, eliminat fără drept de apel în semifinalele CM snooker – Zhao Xintong, în premieră în finala de la Crucible

Ronnie O’Sullivan a fost eliminat în semifinalele Campionatului Mondial de snooker, multiplul campion al lumii fiind învins clar, scor 17-7, de Zhao Xintong.

Condus cu 12-4 după a doua sesiune (una de coșmar pentru Ronnie, care a pierdut toate cele opt frame-uri), O’Sullivan nu a putut pune în scenă o revenire senzațională, Zhao menținându-și nivelul foarte ridicat.

„The Rocket” a mai câștigat trei frame-uri, în timp ce Xintong a completat parcursul fantastic cu cele 5 frame-uri care-i lipseau pentru victoria carierei.

În vârstă de 28 de ani, Zhao ajunge în premieră în finala de la Crucible după o evoluție de vis contra idolului copilăriei.

Spre dezamăgirea fanilor de la Crucible, nu va exista sâmbătă o sesiune decisivă, evoluția fantastică a lui Xintong „anulând” această ultimă parte a duelului.

So classy from Zhao Xintong and Ronnie O’Sullivan 👏pic.twitter.com/aeTgHYg2qn — Chris Hammer (@ChrisHammer180) May 2, 2025

He learned from the greatest. HE BEAT THE GREATEST! Zhao Xintong 17-7 Ronnie O’Sullivan What a performance! #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/I1Cc6jkqQK — WST (@WeAreWST) May 2, 2025

INCREDIBLE!!! Zhao Xintong has beaten Ronnie O’Sullivan WITH A SESSION TO SPARE! He is into the #HaloWorldChampionship final! pic.twitter.com/7NQMW1Bh8U — WST (@WeAreWST) May 2, 2025

Competiția de la Crucible poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport și pe aplicația Max.

În semifinale se joacă după sistemul cel mai bun din 33 de frame-uri (adică primul la 17).

Zhao Xintong este sigurul jucător prezent în semifinale care nu s-a impus până acum la Crucible.

Ronnie O’Sullivan are șapte titluri mondiale: 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 și 2022.

Mark William a triumfat în trei rânduri: 2000, 2003 și 2018.

Judd Trump a cucerit un titlu mondial: 2019.

Sâmbătă, 3 mai 2025

De la ora 12:00

Mark Williams vs Judd Trump 8-8

De la ora 21:00

Mark Williams vs Judd Trump / sesiunea decisivă.