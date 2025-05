Finala CM snooker, audiență record în China: Peste fotbal și Jocurile Olimpice

Zhao Xintong (28 de ani) a devenit primul chinez din istorie campion mondial de snooker, după o finală cu veteranul Mark Williams (18-12). Interesul în jurul acestui eveniment a fost unul imens în China, audiența fiind în jurul a 150 de milioane de telespectatori, conform The Guardian.

Finala de la Crucible a atins un record impresionant de audiență globală, peste 150 de milioane de telespectatori.

Nu ar trebui să fie, totuși, o mare surpriză, snookerul fiind un sport într-o continuă creștere în Asia în special, dar în China în particular.

În ultimul deceniu, snookerul a devenit un adevărat fenomen cultural în China.

Snookerul a ajuns să aibă un statut aparte în China grație unor jucători precum Ding Junhui (a jucat finala de la Crucible în 2016 – pierdută cu Mark Selby) sau Si Jiahui.

Canale importante din această țară (precum CCTV-5) oferă spații generoase transmisiilor tv, iar finala de la Crucible atrage an de an audiențe foarte mari.

Este lesne de înțeles de ce în acest an s-a ajuns la o audiență de peste 150 de milioane de telespectatori, în ultimul act fiind implicat favoritul local Zhao Xintong.

Conform sursei citate, finala de snooker a atras mai multă audiență decât ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing din 2022, vorbim, desigur, despre JO de iarnă.

De asemenea, finala lui Xintong a fost mai urmărită decât finala CM de fotbal de acum trei ani, din Qatar.

INCREDIBLE! 🎉

What a special night it was for Zhao Xintong at the Crucible. 👏#BBCSnooker pic.twitter.com/5KarqsCj13

— BBC Sport (@BBCSport) May 6, 2025