Scenarista „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, în curs de producție, spune că atenția fanilor care au ”campat” în fața locului unde se filmează este ”o onoare”

Scenarista filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, Aline Brosh McKenna, este la fel de entuziasmată ca fanii în legătură cu fotografiile de pe platourile de filmare ale continuării, susține The Variety. McKenna a declarat recent pentru IndieWire că atenția timpurie nu poate decât să ajute filmul, în ciuda faptului că unii cred că aceste imagini vor strica surpriza intrigii și a modei.

„Oamenii stau afară doar pentru a zări acești actori și personajele pe care le iubesc, pentru că a-i vedea în costume a entuziasmat cu adevărat publicul, mai ales că este un film despre modă”, a spus McKenna.

„Știam că va exista mult interes. Personal, nu am mai experimentat acest nivel de prezență [pe platou], dar aceasta este lumea în care trăim. În multe privințe, vorbim despre o lume diferită față de cea din 2006… Interesul provine dintr-o dorință legitimă de a vedea din nou aceste personaje. Atâta timp cât toată lumea este în siguranță, este o onoare că oamenii sunt încă interesați.”

20th Century Studios a publicat o primă imagine oficială a filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” în iulie, distribuind o fotografie cu personajul lui Anne Hathaway, Andy Sachs, pe rețelele de socializare. De atunci, fanii și paparazzi au „campat” în fața magazinelor de designer pentru a surprinde producția filmului.

Pe lângă Hathaway, filmul îi are în distribuție pe Meryl Streep, Emily Blunt și Stanley Tucci. David Frankel, care a regizat primul film „Diavolul se îmbracă de la Prada”, se întoarce la cârma continuării. Potrivit informațiilor, filmul o urmărește pe Miranda a lui Streep în timp ce industria revistelor se prăbușește în jurul ei. Ea este forțată să se confrunte cu personajul lui Blunt, care a depășit rolul de asistentă și a devenit un director de lux respectat, având bugetul de publicitate pe care Miranda îl caută.