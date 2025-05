VIDEO Zhao Xintong, primul chinez din istorie campion mondial la snooker

Zhao Xintong a devenit noul campion mondial de snooker, jucătorul în vârstă de 28 de ani trecând fără emoții, scor 18-12, de veteranul Mark Williams în ultimul act de la Crucible.

Tânărul star chinez a dus snookerul asiatic la un alt nivel, marcând o nouă eră pentru acest sport tradițional britanic.

Zhao a arătat de-a lungul finalei (dar și a semifinalei cu Ronnie O’Sullivan) un control incredibil al mesei și o maturitate ieșită din comun pentru un jucător aflat la prima ocazie din carieră în situația de a juca cu trofeul pe masă la Crucible.

Tactica sa agresivă (combinată cu un calm aparte în multe dintre momentele tensionate) a dat roade împotriva unor adversari cu foarte multă experiență la CM.

Galezul Williams a reușit în sesiunea decisivă doar să mai strângă puțin scorul, după ce Zhao a condus cu 17-8 înainte de ultima parte a finalei de la Sheffield.

Traseul lui Zhao Xintong până la cucerirea titlului mondial de la Crucible

10-3 cu Cheung Ka Wai / turul 1 calificări

10-8 cu Long Zehuang / turul 2 calificări

10-4 cu Lyu Haotian / turul 3 calificări

10-4 cu Elliot Slessor / turul 4 calificări

10-4 cu Jak Jones

13-10 cu Lei Peifan

13-5 cu Chris Wakelin

17-7 cu Ronnie O’Sullivan

18-12 cu Mark Williams

ZHAO XINTONG HAS WON THE WORLD SNOOKER CHAMPIONSHIP! 🏆

He has become the first Chinese player to be crowned world champion. 🇨🇳 pic.twitter.com/jTYpaFhShx

— BBC Sport (@BBCSport) May 5, 2025