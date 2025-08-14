Poliţia bulgară şi română lansează controale rutiere comune în Ruse şi Giurgiu, până pe 19 septembrie
Echipe mixte formate din poliţişti bulgari şi români vor monitoriza traficul rutier în Ruse şi Giurgiu, oraşe situate de o parte şi de alta a fluviului Dunărea, până pe 19 septembrie, a declarat miercuri inspectorul principal Nikolai Nenkov, şeful Departamentului Poliţiei Rutiere din Ruse, transmite Agerpres, conform BTA.
În regiunea Ruse din Bulgaria, patrulele comune vor fi desfăşurate atât în oraş, cât şi în zonele din jur-în special în apropierea Podului peste Dunăre-şi de-a lungul drumurilor principale.
Măsurile sporite de control vin ca răspuns la fluxul intens de vehicule româneşti care se deplasează către staţiunile de pe litoralul bulgăresc sau tranzitează ţara spre Turcia şi Grecia, precum şi al celor care se întorc în România.
Controalele se vor concentra pe şoferii care prezintă un comportament riscant ce poate pune în pericol alţi participanţi la trafic, cum ar fi depăşirile neregulamentare şi conducerea sub influenţa alcoolului sau a drogurilor. Poliţiştii vor verifica, de asemenea, utilizarea centurilor de siguranţă atât de către şoferi, cât şi de către pasageri, valabilitatea documentelor de conducere şi de înmatriculare, deţinerea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, precum şi starea tehnică a vehiculelor.
În cazurile în care sunt identificate încălcări, sancţiunile vor fi aplicate de către poliţiştii din ţara gazdă. Poliţiştii români vor asista la comunicarea cu cetăţenii români şi la verificarea documentelor necesare.
Operaţiuni similare vor avea loc şi în zona Giurgiu, în România.
